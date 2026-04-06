¿Qué hay en la Luna? La razón del interés de las potencias mundiales

La belleza y misticismo de la Luna ha inspirado infinidad de obras artísticas, desde pinturas hasta canciones. Pero los artistas no son los únicos atraídos por este satélite, por décadas, ha sido sujeto de estudio y viajes: ¿qué hay en la Luna que causa tanto interés?

La Luna es el satélite natural de la Tierra, la cual orbita nuestro planeta cada 28 días aprox. Situado a unos 384 mil 400 kilómetros, no solo es bonita, también estabiliza el eje de rotación terrestre, regula el clima, provoca las mareas y frena la rotación del planeta.

Básicamente, sin ella, la inclinación de la tierra cambiaría drásticamente, provocando cambios climáticos extremos, además de que los días durarían entre 6 y 12 horas si no frenara la rotación.

Esto ha llevado a que la Luna sea tan estudiada por la humanidad y un objetivo clave para la exploración espacial desde mediados del siglo XX.

Justamente, el interés por visitarla se intensificó durante la Guerra Fría. Aquí surgió la “Carrera Espacial”, una competencia tecnológica y política entre Estados Unidos y la Unión Soviética, cuyo momento culminante llegó el 20 de julio de 1969.

Fue este día cuando la misión Apolo 11 de la NASA logró que por fin el hombre pisara la Luna. Con los años, la exploración de la Luna se frenó, resurgiendo con fuerza en esta década, pero ¿el interés es solo político o qué hay en la Luna?

La Luna es uno de los cuerpos celestes más estudiados y con más misiones Canva

¿De qué está compuesta la Luna?

La Luna es descrita como un cuerpo rocoso, pues está compuesta principalmente por rocas y polvo. Sin embargo, no cualquier polvo. Su capa más externa está cubierta por regolito, una mezcla de polvo fino, fragmentos de roca y restos de impactos de meteoritos.

La formación de este material llevó miles de millones de años y fue consecuencia de choques constantes de asteroides.

Gracias a misiones como Apolo 11, se pudo determinar que los principales elementos de la superficie lunar son oxígeno, silicio, magnesio, hierro, calcio y aluminio. Pero no toda la magia de la Luna está en el exterior.

Al igual que la Tierra, tiene capas internas. Primero está la corteza, principalmente compuesta de anortositas, rocas ricas en aluminio y calcio; le sigue el manto, hecho de rocas parcialmente fundidas, y en lo más profundo está el núcleo, con una presencia alta de hierro y algo de azufre.

Finalmente, en el Luna también hay agua, pero en forma de hielo, la cual se ha encontrado en cráteres de los polos lunares, además de helio-3, un isótopo raro en la Tierra y parte de donde nace el interés en la Luna.

La Luna está compuesta principalmente por rocas y polvo Canva

¿Qué hay en la Luna que interesa a las potencias mundiales?

La Luna cuenta con recursos que han llevado a despertar nuevamente el interés en ella. Uno de los más importantes es la presencia de agua en forma de hielo, primero, porque puede ser usada para consumo humano.

Pero más allá de esto, es posible descomponerla en hidrógeno y oxígeno, lo que permitiría producir combustibles para cohetes.

Al agua se suma el helio-3, abundante en la superficie lunar, pero raro en la Tierra. El interés viene en que podría utilizarse para futuros reactores de fusión nuclear, una tecnología en desarrollo que promete ser una fuente de energía limpia y casi ilimitada.

Finalmente, la superficie lunar contiene una variedad de minerales, como titanio, aluminio y tierras raras, esenciales para la industria tecnológica.

Pero más allá de estos recursos, el renovado interés en la Luna por las potencias mundiales, viene de su papel estratégico para la exploración espacial.

Su cercanía con la Tierra la hace no solo perfecta para probar tecnologías, sino para establecer bases permanentes que permitan preparar misiones más ambiciosas.

Justamente, el programa Artemis, que está llevando a cabo su segunda misión, contempla construir estaciones en órbita lunar.

La presencia de agua en forma de hielo es parte del interés en la Luna Canva

¿Para qué serviría tener bases espaciales en la Luna?

Aunque para la mayoría resulte un tema de ciencia ficción, las potencias como Estados Unidos, China y sus aliados, ven que la Luna podría convertirse en el primer “puerto” de la humanidad fuera de la Tierra.

Gracias a su gravedad, seis veces menor a la de la Tierra, lanzar naves desde ahí requeriría menos energía y combustible. De esta forma se convertiría en un trampolín hacia Marte.

De igual modo, tener una base en la Luna, se podría no solo probar tecnologías espaciales, sino estudiar cómo reacciona el cuerpo a estancias prolongadas, tomando en cuenta las condiciones únicas respecto a la Tierra.

Parte del interés en la Luna es establecer bases permanentes Canva

¿Cuántos países han viajado a la Luna?

Hasta ahora, solo Estados Unidos, China y Rusia han logrado alunizar con éxito, aunque solo Estados Unidos ha mandado humanos a la Luna.

Rusia (antes Unión Soviética), logró alunizajes automáticos con sondas, mientras que China ha realizado misiones robóticas avanzadas, incluyendo el alunizaje en la cara oculta de la Luna con la misión Chang'e 4.

Sin embargo, el interés por llegar a este satélite es amplio e incluye a países como India, Japón e Israel, quienes han intentado llegar, aunque no con tanto éxito.

¿Sabías qué hay en la Luna? Como ves, aunque gran parte del interés hacia la Luna es científico, también se ha combinado con factores políticos. Actualmente, gracias al avance tecnológico, se ha reactivado la carrera lunar, con una competencia más grande que en un inicio.