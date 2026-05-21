Apagón eléctrico: ¿Cómo prevenirte ante una suspensión de energía programada?

Los cortes de luz golpean las actividades diarias y amenazan la vida útil de los aparatos en casa. El apagón masivo de la CFE programados para próximos días en varios estados de México obliga a los ciudadanos a blindar su patrimonio, por ello, resulta vital aplicar las recomendaciones de los especialistas para evitar pérdidas materiales durante la falla del servicio.

ACCIONES INMEDIATAS AL PERDER EL SUMINISTRO DE ENERGÍA

El primer paso exige desenchufar todos los electrodomésticos y dispositivos electrónicos de las tomas de corriente. Al regresar la luz, las líneas de transmisión generan una sobretensión repentina capaz de quemar por completo los circuitos internos de los aparatos conectados a la pared.

La conservación de la comida requiere disciplina estricta. Las puertas del refrigerador y del congelador deben permanecer totalmente cerradas para retener el aire frío por un lapso de hasta cuatro horas en la parte inferior y casi 48 horas en un congelador abastecido a su máxima capacidad.

Apagón eléctrico en un hogar. Foto: Redes Sociales

El uso de fuego abierto representa un riesgo altísimo de incendio. Los protocolos de seguridad exigen utilizar exclusivamente linternas con pilas o lámparas de batería recargable, descartando por completo el encendido de velas dentro de las habitaciones.

Una táctica funcional consiste en dejar un solo foco encendido en el interruptor principal. Esta sencilla acción servirá como una alerta visual inmediata para notificar a los habitantes el instante exacto en que el flujo eléctrico regrese a la normalidad en la zona.

PREVENCIÓN EN EL HOGAR Y LÍNEAS DE REPORTE OFICIALES

La anticipación evita los problemas. Los hogares requieren armar un kit de emergencia abastecido con baterías adicionales, un botiquín de primeros auxilios, botellas de agua purificada, latas de comida no perecedera y un radio portátil para escuchar las alertas de las autoridades.

Las televisiones y computadoras demandan barreras físicas. La instalación de reguladores de voltaje y supresores de picos frena el impacto de las variaciones eléctricas. Un especialista debe avalar que el cableado del domicilio resista la demanda diaria sin sobrecalentar los conectores.

Apagón en una Ciudad de México. Foto: Redes Sociales

Las familias que dependen de aparatos médicos necesitan opciones de soporte técnico independiente. Adquirir una planta de energía portátil garantiza la operación continua de respiradores, monitores de salud o computadoras esenciales para el trabajo remoto.

Las autoridades atienden los problemas focalizados mediante la línea nacional 071 de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Los usuarios afectados también pueden generar folios de queja mediante la aplicación móvil CFE Contigo o en la Plataforma Digital oficial.

Técnicos reparando un poste de luz. Foto: Redes Sociales

Las fallas masivas o estructurales exigen la acción de los cuerpos de rescate. Ante la presencia de cables de alta tensión tirados en el pavimento, los ciudadanos deben contactar a los servicios de emergencia y ceder el control del perímetro a Protección Civil.

La preparación adecuada frente a un apagón eléctrico reduce al mínimo los riesgos físicos y económicos. Seguir estas reglas de prevención protege la integridad del hogar y garantiza una respuesta ordenada hasta que las autoridades restablezcan por completo el servicio.