¿Sabías que puedes jugar Pac-Man gratis en Google? Si eres fan de los videojuegos, seguramente conoces a este icónico personaje amarillo que marcó generaciones mientras escapaba de fantasmas en un laberinto.

Y es que, aunque nació hace más de 40 años, sigue siendo uno de los juegos más queridos y nostálgicos de todos los tiempos. Lo mejor es que no necesitas consola para disfrutarlo, ya que puedes jugarlo desde tu celular o computadora gracias.

Además, quizá esto te recuerde a Scott Pilgrim contra el Mundo, pero te contaremos también el origen de este clásico arcade.

¿Dónde se inventó el Pac-Man?

Pac-Man fue creado por el diseñador japonés Toru Iwatani para la empresa Namco. El videojuego apareció por primera vez el 22 de mayo de 1980 y rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial.

Aunque originalmente iba a llamarse “Pakkuman” o “Puck Man”, el área de marketing decidió cambiarle el nombre porque temían que la letra “P” fuera modificada por una “F” en las máquinas arcade.

Su éxito fue tan grande que se convirtió en uno de los videojuegos arcade más exitosos de la historia. Incluso hoy, sigue despertando nostalgia y diversión entre nuevas y viejas generaciones.

¿Cómo jugar Pac-Man en Google? Foto: Canva

¿Por qué aparece Pac-Man en Google?

Google lanzó en 2010 un Doodle interactivo de Pac-Man para celebrar el 30 aniversario del videojuego.

Este se convirtió en uno de los Doodles más populares de la compañía, ya que permite revivir la experiencia clásica de las máquinas arcade con sonidos originales y el icónico laberinto.

Lo más llamativo es que mantiene la esencia del juego de los años 80, por lo que muchos usuarios sienten que vuelven a esa época mientras juegan desde su navegador.

¿Cómo jugar Pac-Man en Google? Foto: Canva

¿Cómo jugar Pac Man en Google?

Si quieres jugar Pac-Man en Google, puedes hacerlo fácilmente desde computadora o celular y pasar un rato divertido sin necesidad de descargar nada.

Lo único que debes hacer es escribir “Pac-Man” en el buscador de Google y automáticamente aparecerá la opción de “Jugar”.

¿Cómo jugar Pac-Man en computadora?

En computadora solo necesitas usar las flechas del teclado para mover a Pac-Man hacia arriba, abajo, izquierda o derecha mientras evitas a los fantasmas y comes todos los puntos del laberinto.

¿Cómo jugar Pac-Man en celular?

Si prefieres jugar desde el celular, únicamente debes deslizar tu dedo hacia la dirección en la que quieras mover al personaje.

¿Cómo jugar Pac-Man en Google? Foto: Canva

Así que ahora ya sabes que puedes disfrutar este clásico videojuego tanto en computadora como en teléfono y revivir uno de los títulos más queridos de la historia gamer.