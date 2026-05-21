WhatsApp Liquid Glass para iPhone, ¿cómo obtener el nuevo diseño transparente?

WhatsApp Liquid Glass arrancó su despliegue masivo y ya se encuentra disponible para los usuarios de iPhone, aunque algunos tienen que realizar un sencillo paso para contar con el diseño transparente, puesto que no han logrado tenerlo automáticamente.

Pese a que la presentación oficial del nuevo diseño fue hace casi un año, el despliegue masivo en la aplicación se realizó de forma escalonada.

Lo anterior quiere decir que la llegada de este rediseño de WhatsApp no fue inmediata para todos, lo cual genera cierta impaciencia para quienes ya desean ver la nueva interfaz en sus teléfonos.

Liquid Glass en WhatsApp para iPhone

WhatsApp Liquid Glass para iPhone. Especial

El rediseño que cambia la apariencia de chats, menús y barras de navegación ya empezó a desplegarse en algunos dispositivos compatibles con iOS 26, sin embargo, está apareciendo de forma gradual, por lo que no aparece al mismo tiempo en todos los teléfonos.

Hasta ahora, la nueva interfaz de Liquid Glass en WhatsApp, según reportes, está disponible para aquellos modelos después del iPhone 11 en adelante, aunque, es importante destacar y dejar en claro que, como ya mencionamos, el despliegue es progresivo y algunos usuarios podrían tardar más tiempo en recibir la actualización.

Para contar con la apariencia transparente, los usuarios deben contar con la versión más reciente de WhatsApp para iOS.

¿Cómo obtener el nuevo diseño transparente?

WhatsApp Liquid Glass para iPhone. Especial

Para aquellos impacientes a quienes no les ha llegado automáticamente la nueva interfaz, pueden forzar la actualización de WhatsApp desde la App Store. Es decir, no tienen que esperar a que el sistema aplique el cambio, ya que el rediseño puede demorar varios días en aparecer.

Para hacerlo, el usuario de iPhone debe hacerlo manualmente y seguir estos pasos:

Ir a la App Store

Buscar WhatsApp

Comprobar si hay una actualización

Una vez actualizada la app , el paso clave es forzar el cierre completo desde la multitarea.

Al volver a abrirla, el rediseño ya debe estar ahí.

Si después de hacer esto la interfaz sigue igual, lo más probable es que el despliegue todavía no haya llegado a tu cuenta y, en ese caso, no queda otra que esperar.

¿Qué cambia con la nueva interfaz?

WhatsApp Liquid Glass para iPhone. Especial

Con Liquid Glass en WhatsApp no se añaden nuevas herramientas o funciones, sino que la transformación esencial es en el diseño, es decir, el cambio está en la apariencia visual de la aplicación.

Con el rediseño, algunos elementos muestran transparencias dinámicas y efectos que eaccionan al movimiento del dispositivo.

La barra de navegación inferior luce semitransparente y parece “flotar” sobre el contenido, mientras que los menús y botones presentan un diseño más suave y moderno, adoptando el mismo tratamiento de transparencia y reflejos sutiles que evocan la apariencia del cristal.

Esos detalles visuales refuerzan la integración con el estilo de iOS 26, haciendo que la aplicación se perciba mucho más alineada con el sistema operativo.

Con ello, Liquid Glass aporta una sensación de ligereza y modernidad en toda la navegación, rompiendo con el aspecto anterior y acercando la experiencia de WhatsApp a la propuesta gráfica de Apple.

En la parte del teclado también se ve una actualización importante, pues replica la estética del renovado teclado de iOS 26, tanto en el modo claro como en el oscuro. Para muchos usuarios, este detalle era uno de los más esperados.

¿Se puede actualizar en iPad y Mac?

Usuarios de iPhone ya celebran el rediseño en sus celulares, pero muchos se preguntan si también pueden hacer la actualización en iPad y Mac.

La respuesta es no. En esos dispositivos se continuará utilizando la interfaz anterior. Hasta el momento, Liquid Glass no ha sido implementado en estas plataformas, por lo que quienes utilizan la mensajería desde una tableta o desde un ordenador deberán esperar un poco más.

La buena noticia es que como ya está el desarrollo visual terminado, solo basta que WhatsApp habilite la función en esos dispositivos, pero, hasta ahora, no se han anunciado fechas específicas para la llegada de Liquid Glass a iPad o Mac.

*mvg*