Lanzan app para impulsar el turismo durante el Mundial: México Invita

¡Lanzan app para impulsar el turismo durante el Mundial! Con el nombre ‘México Invita’, la fiesta del fútbol que se llevará a cabo en nuestro país se apoyará de la tecnología para hacer más fácil la movilidad a los turistas.

La fiebre mundialista ya se respira en cada rincón de nuestro país, motivo por el cual el Gobierno de México, específicamente la Secretaría de Turismo, se dio a la tarea de crear una aplicación para que visitantes y habitantes conozcan el país durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El objetivo: impulsar una derrama económica en las 32 entidades federativas a través de su riqueza cultural, gastronómica y turística que se vive fuera de las canchas. Esta iniciativa busca que el enorme flujo de visitantes no se quede estancado en las grandes metrópolis, sino que se distribuya de forma equitativa en la República Mexicana.

México Invita: la app de turismo para el Mundial Canva

¿Cómo funciona ‘México Invita’, la app para impulsar el turismo en el Mundial?

México Invita es la herramienta digital en forma de app que busca impulsar el turismo durante la Copa del Mundo. Esta plataforma está diseñada para democratizar la derrama económica que traerá consigo la justa deportiva.

Los turistas en México podrán obtener recomendaciones de destinos atractivos en CDMX, Jalisco y Nuevo León; pero también de Pueblos Mágicos y otros lugares que no se pueden perder, accedan a información útil para recorrer México de forma más segura, práctica y conectada”, destacó la titular de la Secretaría de Turismo.

La idea base es que el aficionado que asiste a un partido por la tarde pueda usar la mañana para descubrir un museo cercano, un mercado de artesanías locales o una zona arqueológica imponente sin complicaciones.

México Invita: la app de turismo para el Mundial Canva

¿Qué encontrarás en ‘México Invita’?

La aplicación integra 290 rutas turísticas en todo el territorio nacional, haciendo énfasis en comunidades locales, gastronomía tradicional, artesanía, cultura, Pueblos Mágicos, zonas arqueológicas y formas de transporte sustentable.

A través de recomendaciones basadas en la geolocalización, la app te sugerirá visitas a pequeñas localidades famosas por su arquitectura colonial, leyendas místicas y tradiciones vivas.

Podrás planear escapadas cortas para disfrutar de la tranquilidad de un pueblo cafetalero o de la belleza de una villa virreinal a pocas horas de las sedes principales.

El sistema está programado para visibilizar el trabajo de personas artesanas locales, pequeños productores y la comida mexicana, que es considerada Patrimonio de la Humanidad.

Al mismo tiempo, la plataforma permitirá la planeación y la facilidad de reserva de boletos para el Tren Maya. Y para aquellos que se concentrarán en el entorno del Mundial, la app desplegará mapas interactivos y rutas de movilidad optimizadas para las tres sedes oficiales en el país: Estadio Ciudad de México, Estadio Guadalajara y Estadio Monterrey.

Además de los datos turísticos, México Invita aportará información actualizada sobre los partidos y eventos relacionados con el torneo de futbol, dado que es el plato principal de la agenda.

México Invita: la app de turismo para el Mundial Canva

Otros datos sobre ‘México Invita’:

La aplicación está configurada de manera nativa en inglés y español, facilitando el acceso a millones de turistas provenientes de diversas latitudes.

Se puede descargar sin costo tanto para dispositivos iOS como para equipos Android, a partir de este momento.

En México Invita se incorporó un botón de acceso directo y comunicación con la corporación de los Ángeles Verdes, el servicio de asistencia mecánica y turística en carreteras del Gobierno de México.

La plataforma incluye una sección con teléfonos de emergencia indispensables, consulados, centros de salud y consejos prácticos para recorrer el territorio mexicano de forma práctica, conectada y libre de preocupaciones.

Si quieres vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026 como un verdadero experto, la app México Invita está lista para demostrarle al mundo que en este país, la hospitalidad y la tecnología juegan en el mismo equipo.