¡Adiós a las exclusivas! La nueva Xbox 'Project Helix' podrá correr todos tus juegos de PC

Microsoft presentó oficialmente Project Helix, el nombre en clave de la próxima generación de consolas de Xbox. El anuncio fue realizado por la directora general de videojuegos de la empresa, Asha Sharma, quien adelantó que el dispositivo buscará integrar el ecosistema de juegos de consola y de PC en una sola plataforma.

Durante la presentación, Sharma explicó que el hardware está diseñado para ejecutar títulos tanto del catálogo tradicional de Xbox como juegos de PC.

“Project Helix liderará en rendimiento y ejecutará tus juegos de Xbox y PC”, afirmó, al tiempo que señaló que espera compartir más detalles con desarrolladores y socios de la industria durante la próxima edición de la Game Developers Conference.

El evento se realizará del 10 al 14 de marzo en San Francisco y suele ser uno de los principales encuentros de la industria para presentar herramientas, motores gráficos y nuevas tecnologías dirigidas a estudios de desarrollo.

Asha Sharma, directora de Microsoft Gaming Especial

Un híbrido entre consola y PC

La confirmación del proyecto pone nombre a lo que desde hace meses circulaba como un rumor dentro del sector. Reportes previos del portal especializado Windows Central señalaban que Microsoft trabaja en una consola de nueva generación basada en Windows 11, capaz de ejecutar juegos provenientes de múltiples tiendas digitales de PC.

Entre ellas se encontrarían plataformas como Steam y Epic Games Store, lo que ampliaría significativamente el catálogo disponible en la consola.

El componente tecnológico central del dispositivo sería desarrollado por AMD. Su directora ejecutiva, Lisa Su, confirmó en una llamada de resultados financieros que el chip destinado a la consola —con nombre interno “Magnus”— avanza conforme al calendario previsto para respaldar un posible lanzamiento en 2027.

En términos de compatibilidad, se espera que la nueva consola mantenga soporte para juegos de generaciones anteriores, incluyendo los catálogos de Xbox One y Xbox Series X and Series S, al tiempo que abre la puerta a bibliotecas completas de juegos de PC.

Nuevo liderazgo en Microsoft Gaming

El anuncio de Project Helix ocurre en un momento de cambios dentro de la división de videojuegos de Microsoft. Sharma asumió recientemente la dirección de Microsoft Gaming, sustituyendo al histórico líder de Xbox, Phil Spencer.

La ejecutiva, quien anteriormente trabajó en empresas como Instacart y Meta Platforms, prometió en su primer memorándum interno impulsar un “resurgimiento de Xbox”, con énfasis tanto en nuevos videojuegos como en el desarrollo de hardware.

El adelanto temprano de la próxima consola sugiere una estrategia orientada a reforzar la presencia de la marca en el mercado de dispositivos físicos, un segmento donde los ingresos por hardware han registrado caídas durante tres años fiscales consecutivos.

Competencia en la próxima generación

El nuevo proyecto también se perfila dentro de una carrera tecnológica que involucra a otros fabricantes de consolas. Analistas del sector anticipan que la siguiente generación de dispositivos podría llegar al mercado entre 2027 y 2028.

Entre los competidores más directos se encuentran la sucesora de la consola híbrida de Nintendo, conocida informalmente como Nintendo Switch 2, y la futura consola de Sony, que podría suceder a la actual PlayStation 5.

Microsoft prevé compartir más información técnica sobre su plataforma durante sesiones para desarrolladores en la Game Developers Conference y en futuros eventos de la marca, incluido un posible Xbox Games Showcase programado para más adelante en el año.

Aunque aún no se han revelado especificaciones completas ni un diseño final del hardware, el anuncio de Project Helix marca el primer paso público hacia la próxima generación de consolas de Xbox y confirma que la compañía planea seguir apostando por el desarrollo de hardware propio dentro de la industria del videojuego.