Xbox anuncia otro aumento de precios para agosto del 2026 y desaparece una consola

El bolsillo de los videojugadores sufrirá un duro golpe a partir del mes de agosto, al menos para los seguidores de Microsoft que anunció un incremento global en los precios de sus consolas Xbox, el cual entrará en vigor el 1 de agosto de 2026.

La situación representa una nueva escalada casi un año después de otro aumento que se había dado en las consolas Xbox Series S/X en el 2025, siguiendo los pasos de sus competidores que también han tomado medidas similares.¿Cuánto subirán de precio las Xbox a partir de agosto del 2026?

El ajuste que anuncia Xbox en sus precios a partir del 1 de agosto de 2026 será de hasta 150 dólares, marcando el segundo aumento en menos de un año debido a una severa crisis de suministros que afecta a toda la industria tecnológica.

A partir de la fecha estipulada, los modelos de Xbox Series S con 512 GB de almacenamiento incrementarán su precio en 100 dólares, situándose cerca de los 500 dólares. Por su parte, las versiones de 1 TB sufrirán un aumento de 150 dólares, lo que provocará que la consola insignia, Xbox Series X, pase a tener un precio base estimado de 750 dólares.

Los precios se han casi duplicado desde el lanzamiento de esta generación en el 2020. Por ejemplo, el Series X costaba 499 dólares, mientras que el Series S valía 299 dólares.

Xbox desaparece una variante del Series X

El reajuste de la estrategia comercial de la compañía de Redmond no solo incluye etiquetas de precio más elevadas, sino también la reducción de su catálogo de hardware. Dentro del comunicado, Microsoft confirmó que dejará de fabricar y vender su modelo Xbox Series X de 2 TB, versión que había sido introducida al mercado en 2024.

Los usuarios que quieran más almacenamiento tendrán que comprar tarjetas de expansión o discos duros.

¿Por qué están subiendo los precios de las consolas?

Detrás de este incremento se encuentra una crisis global de componentes provocada por el auge de la Inteligencia Artificial (IA). Fabricantes de memoria como Micron y SK Hynix están priorizando la producción de memoria de alto ancho de banda para los servidores e infraestructura de gigantes como Nvidia, dejando sin suministros a dispositivos como consolas o teléfonos.

La peor noticia es que estos aumentos de costo no pararán ya que la escasez de componentes se mantendrá en suministros como la memoria RAM o discos duros.