Guía de Xbox Cloud Gaming: Dispositivos compatibles, controles y precios en México

Si deseas jugar algunos de los títulos de la última generación de Xbox no es necesario tener en tu poder una Xbox Series X/S dado que la compañía de videojuegos de Microsoft tiene un servicio denominado Xbox Cloud Gaming que, como su nombre lo dice, permite divertirte a través de un servicio de transmisión desde la nube.

Microsoft permite transmitir cientos de videojuegos directamente desde servidores remotos a múltiples pantallas mediante una conexión a internet estable que puedes usar desde teléfonos, tabletas hasta televisores.

Es importante señalar que el catálogo de juegos disponibles desde la nube puede no incluir todos los títulos de una suscripción a Xbox Game Pass.¿Cómo jugar en Xbox Cloud Gaming y qué dispositivos son compatibles?

Para acceder al servicio no se requiere una consola física. El procedimiento se realiza a través de la aplicación oficial de Xbox que existe para algunos modelos de Smart TV como Samsung o ingresando desde un navegador web compatible (como Google Chrome, Microsoft Edge o Safari) a xbox.com/play.

Los dispositivos que pueden usarse son variados y, si bien no se necesita la más alta tecnología en el hardware ya que el juego corre desde servidores remotos, si es necesario un dispositivo de gama media para evitar cortes o complicaciones en la conexión:

Teléfonos y tabletas: Dispositivos con sistema operativo Android (versión 6.0 o superior) e iOS/iPadOS (a través de la aplicación web de Safari).

Dispositivos con sistema operativo (versión 6.0 o superior) e (a través de la aplicación web de Safari). Computadoras: PC con Windows 10 o Windows 11 , así como equipos Mac mediante navegadores web.

PC con , así como equipos mediante navegadores web. Televisores inteligentes: Smart TVs y monitores Samsung compatibles (modelos 2021 en adelante) mediante la aplicación Xbox App, así como dispositivos Amazon Fire TV.

Además, se requiere una conexión a internet de, al menos 20 Mbps en cuanto a la velocidad para asegurar estabilidad en la transmisión de datos. En caso de usar conexión inalámbrica se requiere Wi-Fi de 5 GHz o cable Ethernet.

Controles y periféricos aceptados para jugar Xbox Cloud

Para poder jugar necesitas un control que puede ser el original de Xbox o cualquiera que cuente con certificación como pueden ser de marcas como Asus, 8BitDo o PowerA, entre otras compañías. Es necesario que hayan sido aprobados para poder tener la capacidad total.

Precios y planes de suscripción en México para Xbox Cloud Gaming

En México, el acceso al catálogo completo de juego en la nube se incluye dentro de los planes de Xbox Game Pass.