El fraude sofisticado de la mudanza ‘fake’ en CDMX

Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) alertan por el fraude de la mudanza ‘fake’ que ya ha cobrado factura a algunos capitalinos.

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) emitió una alerta a los usuarios por ciberdelincuentes que aprovechan redes sociales y plataformas digitales para ejecutar fraudes sofisticados.

En este caso mediante supuestas empresas de mudanzas que utilizan perfiles falsos, precios bajos y documentos apócrifos para engañar a las víctimas”, refirió el organismo.

Señaló que, a la par de estos avances tecnológicos, también han evolucionado las modalidades delictivas, adaptándose a los nuevos hábitos de los usuarios y aprovechando las ventajas que ofrece el entorno digital.

Fraude de la mudanza falsa en CDMX

Fraude de la mudanza falsa en CDMX. Cuartoscuro

De acuerdo con las investigaciones de la Policía Cibernética, los ciberdelincuentes han aprendido a sacar partido de la inmediatez, el alcance masivo y la aparente confianza que generan plataformas digitales.

Entre las estrategias más preocupantes se encuentra la suplantación de empresas de servicios esenciales, como las de mudanzas, mediante perfiles falsos en redes sociales.

Para este delito, los delincuentes buscan generar credibilidad utilizando logotipos profesionales, imágenes de camiones rotulados y publicaciones que simulan experiencia, formalidad y respaldo de clientes satisfechos.

Estas tácticas están diseñadas para atraer la atención de personas que requieren trasladar sus bienes, especialmente en momentos de urgencia, como mudanzas por trabajo, estudios o cambios de domicilio familiar”, indicó la Policía Cibernética.

Sin embargo, advirtió que la combinación de precios excesivamente bajos y la sensación de seguridad que generan los perfiles aparentemente confiables, hace que las víctimas confíen rápidamente, omitiendo los pasos básicos de verificación y dejando expuestos sus datos personales y patrimoniales.

Modus operandi

Autoridades detallan que la vulnerabilidad de las personas hace que los estafadores puedan concretar el fraude, con consecuencias económicas y de seguridad importantes para quienes son afectados.

Un ejemplo claro de esta modalidad de fraude es el siguiente: un supuesto proveedor de mudanzas contacta a la víctima tras una publicación en redes sociales, ofreciendo un precio muy bajo para captar su atención, solicita un depósito anticipado para "apartarlo" o "asegurar el servicio", enviando documentos y fotos falsas para generar confianza. El día acordado, no se presenta, o recoge los bienes y posteriormente exige pagos adicionales para entregarlos, desapareciendo después y bloqueando a la víctima.

Recomendaciones

Fraude de la mudanza falsa en CDMX. Especial

Ante el fraude de la mudanza ‘fake’, la Policía Cibernética emitió las siguientes recomendaciones:

Confirma que la empresa cuente con domicilio físico y teléfono fijo verificable.

Desconfía de cotizaciones significativamente inferiores al promedio del mercado.

No realices depósitos ni transferencias a cuentas bancarias de terceros o no verificadas.

No compartas datos sensibles como horarios de ausencia en el domicilio, listas de bienes valiosos o detalles de seguridad del hogar.

Reporta perfiles sospechosos en la red social correspondiente.

¿Dónde denunciar?

En caso de ser víctima de este tipo de actos, autoridades hacen un llamado a denunciar ante la Policía Cibernética a través de la App Mi Policía, en X mediante las cuentas @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX, al correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx o al teléfono 55 5242 5100, extensión 5086.

*mvg*