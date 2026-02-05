Fraude por interacciones en TikTok; cuidado al dar ‘me gusta’

La Policía Cibernética de la Ciudad de México (CDMX) emitió una alerta luego de que detecto un fraude que se realiza a través de interacciones simples en TikTok, como dar ‘me gusta’ a determinadas publicaciones.

El organismo adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, señaló que se trata de una modalidad de fraude digital que circula principalmente en WhatsApp y Telegram.

Modus operandi de fraude por interacciones en TikTok

De acuerdo con la Unidad de la Policía Cibernética, en esta nueva modalidad de fraude, los agresores contactan a las personas mediante mensajes directos por dichas aplicaciones y les ofrecen pagos aparentemente sencillos por interactuar con videos específicos para generar confianza.

En algunos casos realizan un primer pago pequeño o muestran supuestas pruebas de ganancias”, refirió el organismo.

Luego, solicitan a las víctimas realizar depósitos, compartir información personal o integrarse a grupos donde se prometen mayores beneficios.

Una vez que los delincuentes obtienen dinero o datos, desaparecen sin cumplir lo ofrecido; además, la información recabada puede ser utilizada para otros fraudes como robo de identidad o extorsiones, afectando la seguridad digital y patrimonial de las víctimas”, enfatizaron.

Recomendaciones para evitar ser víctima

Ande dicho panorama, la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana emitió las siguientes recomendaciones:

Desconfía de mensajes que prometen dinero fácil por acciones simples, como dar “me gusta” a publicaciones.

Nunca compartas información personal, contraseñas o datos bancarios con desconocidos en WhatsApp, Telegram u otras plataformas.

No realices depósitos o pagos a cuentas de personas que ofrezcan ganancias rápidas en redes sociales.

Verifica siempre la información directamente en fuentes oficiales o en la plataforma correspondiente antes de actuar.

Bloquea y reporta cuentas sospechosas que envíen mensajes de este tipo.

Mantén actualizadas las aplicaciones y dispositivos para protegerte contra vulnerabilidades y posibles ataques.

¿Dónde denunciar?

Si detectas intentos de fraude o actividades inusuales en tus cuentas, comunícate con la Unidad de Policía Cibernética al teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, o envía un correo a policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx .

Para recibir más alertas y recomendaciones, se pueden seguir los canales oficiales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.

