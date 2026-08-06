Uli Latukefu será el villano Ganondorf en la película live action de The Legend of Zelda

El actor australiano Uli Latukefu encarnará a Ganondorf en la esperada adaptación cinematográfica de The Legend of Zelda. El anuncio oficial coloca al intérprete como el principal antagonista del ambicioso proyecto live action que desarrollan actualmente Nintendo y Sony Pictures Entertainment.

La noticia sacude a la comunidad internacional de jugadores que aguardaba con impaciencia la revelación del rostro del temible Rey de los Ladrones. Las productoras mantienen bajo estricta confidencialidad los detalles específicos de la trama, garantizando el misterio alrededor del origen cinematográfico de este mítico personaje.

Benjamin Evan Ainsworth (Link) y Bo Bragason (Zelda). Foto: Sony Pictures y Nintendo

La cinta llegará a las salas de cine de todo el mundo el próximo 30 de abril de 2027, tras sufrir diversos ajustes en su calendario de lanzamientos. El director Wes Ball toma las riendas del largometraje para trasladar toda la fantasía, los conflictos políticos y la enorme mitología del reino de Hyrule a la pantalla grande.

Las leyendas de la industria Shigeru Miyamoto y Avi Arad fungen como productores principales de esta millonaria apuesta hollywoodense. El reparto estelar integra también a la actriz Bo Bragason en el papel protagónico de la princesa Zelda y al joven Benjamin Evan Ainsworth bajo la piel del heroico Link.

La trayectoria de Uli Latukefu en Hollywood

Uli Latukefu forjó una sólida carrera actoral mediante diversas participaciones en producciones internacionales de cine y televisión durante la última década. Su salto definitivo a la fama ocurrió gracias a la popular serie cómica Young Rock, donde interpretó a la versión universitaria del luchador y actor Dwayne Johnson.

El actor australiano también demostró su capacidad física y versatilidad actoral dentro del elenco estelar de la serie de época Marco Polo. Estas interpretaciones dramáticas pavimentaron su camino hacia los grandes estudios y consolidaron su imponente presencia escénica frente a las cámaras de acción.

Uli Latukefu en la premiere de Black Adam. Foto: Grosby Group

La elección del actor para la película de Nintendo representa el desafío artístico de mayor envergadura en toda su trayectoria profesional hasta este preciso momento. Los directivos de casting apostaron por su gran complexión física para materializar toda la fuerza bruta y el terror psicológico que exige el líder de las fuerzas oscuras.

El legado de Ganondorf en los videojuegos

Ganondorf ostenta indiscutiblemente el título del enemigo absoluto dentro del extenso y laureado universo virtual de los videojuegos japoneses. El personaje figura como el ambicioso líder de la raza Gerudo, un guerrero implacable que busca incesantemente conquistar las tierras de Hyrule por medio del miedo y la destrucción.

El objetivo principal de este despiadado tirano consiste en reclamar el poder infinito de la Trifuerza, un artefacto sagrado fundamental dentro de la mitología de la saga. Sus imponentes apariciones en títulos históricos como The Legend of Zelda: Ocarina of Time lo posicionaron rápidamente en la cima de los antagonistas digitales.

Ganondorf es un villano clásico de los videojuegos. Foto: Nintendo

El temible villano regresó recientemente con una imagen gráfica renovada y letal en el aclamado título The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Su constante evolución narrativa y visual lo afianzó como uno de los antagonistas más formidables e icónicos de toda la industria del entretenimiento interactivo.

La corporación asiática expande ahora los horizontes comerciales de una propiedad intelectual que nació originalmente en el lejano año 1986. El filme de acción real busca reinar en las taquillas mundiales y presentar la eterna batalla entre la luz y la oscuridad a una nueva generación de espectadores.