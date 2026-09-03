Ligas y torneos en FC 27: Lista completa de competencias y el regreso de la Liga MX

A tan solo unos días de que los jugadores tengan acceso anticipado al videojuego de futbol más importante en el mundo, FC 27, EA Sports anunció el listado final de las competencias que todos podrán vivir en la nueva entrega donde, destaca, la incursión definitiva de la Liga MX.

A pesar de lo que se había mencionado, las informaciones señalan a que los 18 equipos de la Liga MX estarán disponibles para poder utilizarse por todos los jugadores, aunque no está del todo claro si aparecerá el Mazatlán o ya tendrá actualizado el listado con el Atlante, equipo que regresó a la primera división comprando la franquicia de Sinaloa.

Como en otros años, la franquicia reúne a las competencias más importantes del mundo, desde los torneos de la UEFA así como de la Conmebol sin olvidar las más importantes ligas del orbe como la Premier League, LALIGA, Ligue 1 o la Bundesliga, entre otras.

Reproducir El adelanto oficial de FC 27.

Listado de competencias que se podrán jugar en el FC 27

Torneos Internacionales de Clubes (Masculinos)

UEFA Champions League

UEFA Europa League

UEFA Conference League

UEFA Super Cup

CONMEBOL Libertadores

CONMEBOL Sudamericana

CONMEBOL Recopa

Torneos Internacionales de Clubes (Femeninos)

UEFA Women's Champions League

Ligas y Copas Nacionales (Masculinas)

Inglaterra: Premier League, EFL Championship, EFL League One, EFL League Two y Carabao Cup

Premier League, EFL Championship, EFL League One, EFL League Two y Carabao Cup España: LALIGA EA SPORTS y LALIGA HYPERMOTION

LALIGA EA SPORTS y LALIGA HYPERMOTION Alemania: Bundesliga y 3. Liga

Bundesliga y 3. Liga Francia: Ligue 1 McDonald's

Ligue 1 McDonald's Italia: Serie A Enilive

Serie A Enilive México: Liga BBVA MX

Liga BBVA MX Estados Unidos y Canadá: Major League Soccer (MLS)

Major League Soccer (MLS) Turquía: Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig Portugal: Liga Portugal

Liga Portugal Bélgica: Pro League

Pro League Países Bajos: Eredivisie

Eredivisie Argentina: Liga Profesional de Fútbol

Liga Profesional de Fútbol Arabia Saudita: Roshn Saudi League

Roshn Saudi League Corea del Sur: K League

K League China: Chinese Super League

Chinese Super League Australia: A-League

A-League Rumania: Liga 1

Liga 1 Polonia: Ekstraklasa

Ekstraklasa Austria: Bundesliga de Austria

Bundesliga de Austria Suiza: Brack Super League

Brack Super League Dinamarca: Superliga

Superliga Escocia: Scottish Premiership

Scottish Premiership Irlanda: SSE Airtricity League Premier Division

SSE Airtricity League Premier Division Suecia: Allsvenskan

Allsvenskan Noruega: Eliteserien

Ligas Nacionales (Femeninas)

Inglaterra: Barclays Women's Super League

Barclays Women's Super League España: Liga F Moeve

Liga F Moeve Alemania: Google Pixel Frauen-Bundesliga

Google Pixel Frauen-Bundesliga Francia: Arkema Première Ligue

Arkema Première Ligue Estados Unidos: National Women's Soccer League (NWSL)

Los precios de FC 27 para México dependiendo consolas

A continuación, la lista de los precios oficiales de EA Sports FC 27 en México para las diversas plataformas:

FC 27 para Xbox Series X/S

FC 27 Standard Edition: 1,399 pesos.

FC 27 Ultimate Edition: 1,999 pesos

FC 27 Ultimate Plus Edition: 2,999 pesos

FC 27 para PC (Steam Store)

FC 27 Standard Edition: 1,299 pesos.

FC 27 Ultimate Edition: 1,799 pesos

FC 27 Ultimate Plus Edition: 2,599 pesos

FC 27 para PlayStation Store

FC 27 Standard Edition: 1,399 pesos con IVA

FC 27 Ultimate Edition: 1,999 pesos con IVA

FC 27 para PC (Epic Games Store)

FC 27 Standard Edition: 1,299 pesos.

FC 27 Ultimate Edition: 1,799 pesos

FC 27 Ultimate Plus Edition: 2,599 pesos