Ligas y torneos en FC 27: Lista completa de competencias y el regreso de la Liga MX
Revisa la lista completa de ligas y torneos internacionales en FC 27, destacando la llegada de la Liga MX.
A tan solo unos días de que los jugadores tengan acceso anticipado al videojuego de futbol más importante en el mundo, FC 27, EA Sports anunció el listado final de las competencias que todos podrán vivir en la nueva entrega donde, destaca, la incursión definitiva de la Liga MX.
A pesar de lo que se había mencionado, las informaciones señalan a que los 18 equipos de la Liga MX estarán disponibles para poder utilizarse por todos los jugadores, aunque no está del todo claro si aparecerá el Mazatlán o ya tendrá actualizado el listado con el Atlante, equipo que regresó a la primera división comprando la franquicia de Sinaloa.
Como en otros años, la franquicia reúne a las competencias más importantes del mundo, desde los torneos de la UEFA así como de la Conmebol sin olvidar las más importantes ligas del orbe como la Premier League, LALIGA, Ligue 1 o la Bundesliga, entre otras.
Listado de competencias que se podrán jugar en el FC 27
Torneos Internacionales de Clubes (Masculinos)
- UEFA Champions League
- UEFA Europa League
- UEFA Conference League
- UEFA Super Cup
- CONMEBOL Libertadores
- CONMEBOL Sudamericana
- CONMEBOL Recopa
Torneos Internacionales de Clubes (Femeninos)
UEFA Women's Champions League
Ligas y Copas Nacionales (Masculinas)
- Inglaterra: Premier League, EFL Championship, EFL League One, EFL League Two y Carabao Cup
- España: LALIGA EA SPORTS y LALIGA HYPERMOTION
- Alemania: Bundesliga y 3. Liga
- Francia: Ligue 1 McDonald's
- Italia: Serie A Enilive
- México: Liga BBVA MX
- Estados Unidos y Canadá: Major League Soccer (MLS)
- Turquía: Trendyol Süper Lig
- Portugal: Liga Portugal
- Bélgica: Pro League
- Países Bajos: Eredivisie
- Argentina: Liga Profesional de Fútbol
- Arabia Saudita: Roshn Saudi League
- Corea del Sur: K League
- China: Chinese Super League
- Australia: A-League
- Rumania: Liga 1
- Polonia: Ekstraklasa
- Austria: Bundesliga de Austria
- Suiza: Brack Super League
- Dinamarca: Superliga
- Escocia: Scottish Premiership
- Irlanda: SSE Airtricity League Premier Division
- Suecia: Allsvenskan
- Noruega: Eliteserien
Ligas Nacionales (Femeninas)
- Inglaterra: Barclays Women's Super League
- España: Liga F Moeve
- Alemania: Google Pixel Frauen-Bundesliga
- Francia: Arkema Première Ligue
- Estados Unidos: National Women's Soccer League (NWSL)
Los precios de FC 27 para México dependiendo consolas
A continuación, la lista de los precios oficiales de EA Sports FC 27 en México para las diversas plataformas:
FC 27 para Xbox Series X/S
- FC 27 Standard Edition: 1,399 pesos.
- FC 27 Ultimate Edition: 1,999 pesos
- FC 27 Ultimate Plus Edition: 2,999 pesos
FC 27 para PC (Steam Store)
FC 27 Standard Edition: 1,299 pesos.
FC 27 Ultimate Edition: 1,799 pesos
FC 27 Ultimate Plus Edition: 2,599 pesos
FC 27 para PlayStation Store
FC 27 Standard Edition: 1,399 pesos con IVA
FC 27 Ultimate Edition: 1,999 pesos con IVA
FC 27 para PC (Epic Games Store)
FC 27 Standard Edition: 1,299 pesos.
FC 27 Ultimate Edition: 1,799 pesos
FC 27 Ultimate Plus Edition: 2,599 pesos