¡Se acabó! Nintendo anuncia la fecha en que dejará de vender el Nintendo Switch y por qué

Todo tiene un final y es la hora de que el Nintendo Switch, la consola que regresó a la firma japonesa a la contienda por el reinado de los videojuegos, se retire. Tras la presentación oficial de una nueva variante de Switch 2 adaptada a las normativas de sostenibilidad, la firma nipona confirmó que la distribución comercial de su primera generación de la consola híbrida ya tiene fecha de caducidad.

A través de un comunicado, Nintendo cesará de forma definitiva el envío de cargamentos a los establecimientos minoristas, así como las ventas directas mediante su portal digital oficial, marcando el cierre de un ciclo de producción histórico.

La corporación mantendrá las líneas de ensamblaje activas durante el resto del presente año para garantizar el abastecimiento de unidades. No obstante, las proyecciones logísticas apuntan a que el stock remanente en los mostradores servirá únicamente para cubrir la demanda de las festividades de final de año.

¿Por qué dejarán de venderse los modelos de Nintendo Switch 1?

Es importante señalar que el cese de ventas de Nintendo Switch 1 se debe a las nuevas regulaciones de la Unión Europea sobre baterías, que exigen que los dispositivos electrónicos portátiles puedan remover sus celdas de baterías de forma simple, algo que no puede hacerse actualmente con la consola de la “Gran N”.

Nintendo decidió que no rediseñaría el hardware para adaptarlo a la ley, por lo que decidieron acabar con la producción.

La situación será diferente para Switch 2, donde se introducirán paulatinamente versiones modificadas de sus productos con baterías reemplazables.

¿Qué pasará con Nintendo Switch 1 en América?

Hasta el momento, la determinación corporativa de frenar las ventas a los comercios a mediados de febrero de 2027 se ha anunciado exclusivamente para los establecimientos y almacenes del continente europeo. Nintendo no ha confirmado si esta estrategia de retiro se replicará de forma simultánea en el mercado de América o en el resto de las regiones internacionales.

Dado que el territorio americano no cuenta actualmente con una legislación unificada tan estricta respecto al sellado de baterías de ion de litio, es factible que los inventarios de los tres modelos sigan disponibles por más tiempo en las tiendas de México y Estados Unidos.

En Latinoamérica la Nintendo Switch 1 sigue siendo un producto solicitado.

¿Cuándo salieron a la venta la Nintendo Switch original y el modelo OLED?

El ecosistema de esta plataforma se construyó a lo largo de varias etapas clave en la última década: