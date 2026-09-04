Frentes Políticos / 4 de septiembre de 2026

1. Necio. La presidenta Claudia Sheinbaum fue contundente e insistió en que Enrique Inzunza debe asumir personalmente las consecuencias de haber regresado al Senado, pese a conocer la postura de Palacio Nacional. Cada legislador es responsable de sus decisiones y las instituciones tienen autonomía, dijo. Es claro que Sheinbaum no dicta órdenes a senadores, a Morena ni a gobernadores, como algunos pretenden hacer creer. Inzunza decidió volver, separarse de la bancada guinda y presentarse como independiente. Ahora le toca enfrentar el costo político de su decisión. Nadie puede alegar que no sabía.

2. Evolución. El Heroico Colegio Militar demuestra que tradición y modernidad no están peleadas. El general Ricardo Trevilla, secretario de Defensa, destacó que la institución evoluciona para responder a las necesidades de seguridad y desarrollo del país y celebró un cambio fundamental, que abrió sus puertas a las mujeres en todas las ramas, con formación equitativa para la estructura de mando. Claudia Sheinbaum recordó además que las Fuerzas Armadas están presentes no sólo en la defensa nacional, sino además en emergencias y tareas de apoyo al pueblo. Cinco décadas del Colegio Militar en Tlalpan. Misión cumplida.

3. En equipo. La captura en Puebla de Govén Ulisses “N”, El Amarillo, representa un golpe certero a la estructura operativa de Los Rusos en el sur del país. Esta importante detención fue posible gracias al trabajo de inteligencia de la Semar, a cargo de Raymundo Morales; de la SSPC, de Omar García Harfuch; de la Agencia de Investigación Criminal, de Héctor Elizalde, y la FEMDO de la FGR, que encabeza César Oliveros, así como con el Centro Nacional de Inteligencia y las fiscalías de Puebla y Guerrero. Cuando existe verdadera coordinación y cooperación entre las instancias, los logros y resultados son palpables.

4. Sin hacer ruido. La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la labor de Rosa Icela Rodríguez al frente de Gobernación, porque ha sabido preservar la gobernabilidad del país mediante el diálogo y el respeto. La secretaria, dijo, atiende temas relevantes sin buscar reflectores, como el apoyo a familias desplazadas por el crimen organizado, en Guerrero, para que puedan regresar a sus comunidades. Rodríguez ha privilegiado la resolución pacífica de conflictos. Es ella, un eslabón para que se garanticen las libertades de expresión, manifestación, reunión, culto y prensa. Que no quepa duda, en México hay derechos y libertades para todos.

5. Desesperado. Mientras el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla encara la crisis de seguridad en Michoacán, el polémico dueño del club Morelia, José Luis Higuera, busca anclas políticas en su beneficio. Dicen que el miedo no anda en burro y al empresario lo han visto en la Segob, que encabeza Rosa Icela Rodríguez, tratando de “cabildear” expedientes de lavado que le tiene abiertos la UIF, de Omar Reyes. Higuera tiene un largo historial de escándalos, desde acusaciones de fraude, incluso de otro club de futbol mexicano, hasta denuncias de estafas contra aguacateros. Toda una joyita.