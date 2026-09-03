¿Trucos gratis para videojuegos? ¡Aguas! Podrían robarte contraseñas y más

Los “trucos” que prometen darte ventajas en tu videojuego favorito podrían salir bastante caros. Detrás de algunas descargas que ofrecen hacks, modificaciones o los llamados ‘executors’ se esconden programas capaces de meterse a la computadora y llevarse desde contraseñas hasta información personal.

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detectó publicaciones, videos y enlaces en redes sociales que promocionan este tipo de supuestas herramientas para videojuegos de rol en línea.

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Le ofrecen al jugador alguna ventaja, modificación o función que normalmente no tendría. El problema es que, para conseguirla, le piden descargar e instalar un archivo que parece inofensivo, pero que en realidad puede contener software malicioso.

Estos archivos pueden funcionar como auténticos ladrones de información. De acuerdo con la Policía Cibernética, algunos son capaces de obtener contraseñas, cookies y datos de cuentas, mientras que otros funcionan como troyanos de acceso remoto, es decir, pueden abrirle la puerta a un desconocido para realizar acciones dentro del equipo.

Los niños pueden ser el blanco más fácil

Niñas, niños y adolescentes están entre quienes más fácilmente pueden caer en este tipo de engaños. Para ellos, una aplicación que promete trucos o mejoras para un juego puede parecer simplemente una descarga más.

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Muchos menores juegan en la computadora familiar, donde también puede haber fotografías, documentos, contraseñas, información del trabajo de sus padres e incluso acceso a servicios bancarios.

Una de las señales es que el supuesto programa pida desactivar el antivirus o alguna protección de seguridad para poder instalarlo. Tampoco hay que confiar en un archivo únicamente porque apareció recomendado en un video, una red social, un influencer o alguna plataforma.

La recomendación es descargar programas únicamente desde sitios confiables, mantener actualizado el sistema operativo y el antivirus, activar la autenticación de dos factores y, sobre todo, ver lo que descargan los menores.

¿Ya descargaste uno? Mejor desconéctate

Si el supuesto ‘executor’ ya está instalado y existen sospechas por algo raro, la Policía Cibernética recomienda desconectar temporalmente la computadora de internet y dejar de utilizar inmediatamente el archivo.

Foto: Pixabay

Después, desde otro dispositivo que sea seguro, conviene cambiar las contraseñas de las cuentas importantes, activar la autenticación multifactor y revisar las sesiones abiertas para cerrar cualquier acceso que resulte desconocido.

También habrá que realizar un análisis de seguridad del equipo. Y si en esa computadora se manejan cuentas bancarias, documentos laborales o información delicada, lo recomendable es que un especialista la revise antes de volver a utilizarla con normalidad.