Sony revela los mandos DualSense de GTA VI; ¿Se venderán en México?

A tan solo unas semanas del lanzamiento del juego más esperado del 2026, Grand Theft Auto VI, Sony presentó este jueves en su transmisión del State of Play desde Japón los controles inalámbricos DualSense – Grand Theft Auto VI Limited Edition, un objeto para los coleccionistas de esta saga que llegará pronto a la PlayStation 5.

El lanzamiento se da en conjunto entre PlayStation y Rockstar Games. Inspirados en la estética de Vice City, la compañía presentó dos variantes que los usuarios podrán adquirir: la White Limited Edition, que evoca los tonos del amanecer, y la Black Limited Edition, enfocada en la vida nocturna.

Los dos controles tienen un acabo que cambia de color, así como el logotipo oficial del título y grabados de las palmeras que pueden sentirse al momento de pasar los dedos sobre ellas, todo ello para dar la ambientación de Vice City.

¿Cómo conseguir los controles edición limitada de GTA VI?

Los controles estarán disponibles en cantidades limitadas. La preventa comenzará el próximo 10 de septiembre a las 10:00 AM hora del Este de los Estados Unidos, 08:00 horas del centro de México, aunque la mala noticia es que no estará disponible en todo el mundo sino solo en mercados seleccionados.

Los controles pueden ser adquiridos en direct.playstation.com y distribuidores autorizados, con un precio sugerido de $84.99 USD. México, por ahora, no figura en el listado.

¿Cuándo saldrá oficialmente GTA VI?

Grand Theft Auto VI se lanzarán al mercado de manera simultánea el 19 de noviembre de 2026.

¿Cuánto cuesta GTA VI en México para PlayStation y cuáles son sus diferencias?

En la PlayStation Store para México ya se encuentran disponible la posibilidad de reservar el juego. Recuerda que aunque los precios ya están en pesos mexicanos, el primer costo no refleja el 16 por ciento de IVA, un tema que Sony aún debe resolver para ajustarse a la legislación nacional.