Tesla lanza en Austin su Cybercab, un robotaxi ¡sin volante ni pedales!

El grupo Tesla, especialista en vehículos eléctricos, presentó oficialmente en un evento en Austin, Texas, su Cybercab, un vehículo sin pedales ni volante diseñado especialmente para servicios de taxi sin conductor. El automóvil estará disponible para que las personas soliciten sus servicios a partir del viernes.

Tesla presenta su nuevo Cybercab en Austin

Un enjambre de Cybercabs”, publicó el jueves por la mañana Elon Musk, director de Tesla, acompañado de una foto de una decena de vehículos en Austin, donde se encuentra la sede principal de la empresa.

En las calles de la ciudad también se vieron Cybercabs antes del evento.

Reuters / Kaylee Greenlee

Según el medio Austin American-Statesman, los asistentes al lanzamiento fueron los primeros en probar los vehículos, que podrán ser utilizados por el público a partir de mañana.

Publicaciones en redes sociales mostraban a seguidores de Tesla y del multimillonario llegando al lanzamiento. Algunos acudieron vestidos de dorado para combinar con el vehículo.

Desde hace semanas, las redes sociales se han llenado de avisos sobre estos vehículos en las calles y estacionados en estacionamientos, especialmente en Dallas.

Reuters / Kaylee Greenlee

El Cybercab fue presentado en 2024

El Cybercab fue presentado en octubre de 2024 con gran pompa en un estudio de Hollywood. Musk proyectó entonces una producción antes de 2027.

El vehículo eléctrico, de color dorado, carece de volante, pedales y retrovisores. Fue concebido para servicios de robotaxi y solo puede transportar a dos personas.

Tesla lanzó en junio de 2025 su servicio de robotaxi en Austin, utilizando sus SUV Model equipados con el software de conducción autónoma, debido a que el Cybercab aún no estaba listo.

Ahora, los usuarios ya tienen habilitada la opción para elegir el nuevo vehículo en la aplicación de robotaxis de Tesla.

Reuters / Kaylee Greenlee

Texas concentra pruebas de vehículos autónomos

Texas cuenta con una normativa favorable a los vehículos autónomos, lo que lo convierte en uno de los campos de pruebas favoritos para numerosos servicios de robotaxis ya operativos, como Waymo, subsidiaria de Google, y Zoox, de Amazon, o en fase de pruebas, como Motional, de Hyundai.

Reuters / Mike Blake

Waymo ya presta sus servicios en 11 ciudades estadunidenses.

Para el miércoles, Tesla había registrado 314 robotaxis en Texas, incluidos 45 Cybercabs, de acuerdo con FSD Database, con base en información del Departamento de Vehículos Motorizados del estado.

AFP / Ronaldo Schemidt

Tesla entra a un mercado de robotaxis saturado

Tesla apenas está empezando”, dijo Anthony Townsed, investigador sénior asociado a Cornell Tech, una organización de investigación en políticas públicas en Nueva York.

Agregó que está por saberse cuál es la empresa que tendrá, en un mercado tan saturado, el mejor modelo de negocio.

AFP / Ronaldo Schemidt

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