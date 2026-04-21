¡Splatoon Raiders regresa! Nintendo lanza nueva aventura en solitario para Switch 2

Nintendo presentó oficialmente Splatoon Raiders, un nuevo título de la franquicia que llegará en exclusiva a la Nintendo Switch 2 el próximo 23 de julio de 2026. A diferencia de entregas anteriores, el juego se enfocará en una experiencia para un solo jugador, con elementos de exploración, combate y búsqueda de tesoros.

La saga Splatoon es reconocida principalmente por su componente multijugador; sin embargo, esta nueva entrega propone una estructura centrada en narrativa y progresión individual.

El título incluirá:

Exploración de islas tropicales

Misiones de búsqueda de tesoros y recursos

Combates contra enemigos conocidos como salmónidos

Uso de un submarino robótico como herramienta clave

Regresan personajes conocidos a Splatoon Raiders

La historia integrará a personajes ya conocidos dentro del universo Splatoon, incluyendo al grupo musical Clan Surimi:

Shiver

Frye

Big Man

Estos personajes acompañarán al jugador durante la aventura, participando en la exploración y enfrentamientos.

Primer vistazo en tráiler

El anuncio estuvo acompañado por un avance que muestra secuencias de jugabilidad, incluyendo:

Creación de personajes

Combates en entornos abiertos

Artefactos y objetos dentro del juego

El video también destaca un estilo visual que mantiene la identidad colorida de la franquicia, ahora adaptada a escenarios más amplios.

El estreno de Splatoon Raiders estará acompañado por una nueva línea de figuras amiibo basadas en los protagonistas. Estas figuras suelen ofrecer contenido adicional o funciones dentro del juego, aunque no se han detallado sus características específicas para este título.

El juego será uno de los lanzamientos diseñados específicamente para la Nintendo Switch 2, lo que sugiere mejoras técnicas en rendimiento, gráficos y escala de escenarios. La compañía de videojuegos no ha detallado aún si el título tendrá conexión con modos en línea o contenido adicional posterior al lanzamiento.