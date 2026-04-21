¡Splatoon Raiders regresa! Nintendo lanza nueva aventura en solitario para Switch 2
Nintendo anunció Splatoon Raiders, un nuevo juego para Switch 2 enfocado en campaña individual que llegará en julio de 2026
Nintendo presentó oficialmente Splatoon Raiders, un nuevo título de la franquicia que llegará en exclusiva a la Nintendo Switch 2 el próximo 23 de julio de 2026. A diferencia de entregas anteriores, el juego se enfocará en una experiencia para un solo jugador, con elementos de exploración, combate y búsqueda de tesoros.
La saga Splatoon es reconocida principalmente por su componente multijugador; sin embargo, esta nueva entrega propone una estructura centrada en narrativa y progresión individual.
El título incluirá:
- Exploración de islas tropicales
- Misiones de búsqueda de tesoros y recursos
- Combates contra enemigos conocidos como salmónidos
- Uso de un submarino robótico como herramienta clave
Regresan personajes conocidos a Splatoon Raiders
La historia integrará a personajes ya conocidos dentro del universo Splatoon, incluyendo al grupo musical Clan Surimi:
- Shiver
- Frye
- Big Man
Estos personajes acompañarán al jugador durante la aventura, participando en la exploración y enfrentamientos.
Primer vistazo en tráiler
El anuncio estuvo acompañado por un avance que muestra secuencias de jugabilidad, incluyendo:
- Creación de personajes
- Combates en entornos abiertos
- Artefactos y objetos dentro del juego
El video también destaca un estilo visual que mantiene la identidad colorida de la franquicia, ahora adaptada a escenarios más amplios.
El estreno de Splatoon Raiders estará acompañado por una nueva línea de figuras amiibo basadas en los protagonistas. Estas figuras suelen ofrecer contenido adicional o funciones dentro del juego, aunque no se han detallado sus características específicas para este título.
El juego será uno de los lanzamientos diseñados específicamente para la Nintendo Switch 2, lo que sugiere mejoras técnicas en rendimiento, gráficos y escala de escenarios. La compañía de videojuegos no ha detallado aún si el título tendrá conexión con modos en línea o contenido adicional posterior al lanzamiento.