Xbox Game Pass Ultimate baja de precio en México

Xbox anunció una reducción en el costo de su servicio Xbox Game Pass Ultimate en México, un ajuste que llega meses después del incremento aplicado en octubre de 2025. El movimiento responde a una revisión del modelo de precios, luego de que usuarios señalaran que el costo se había vuelto elevado frente a otras opciones del mercado.

El cambio fue confirmado por Asha Sharma, quien explicó que el objetivo es hacer el servicio más accesible para una base más amplia de jugadores. La decisión forma parte de una estrategia global que busca equilibrar el valor del catálogo con el precio mensual, en un contexto donde los servicios de suscripción continúan expandiéndose dentro de la industria del videojuego.

Nuevo precio en México: reducción de 110 pesos

A partir de este ajuste, el costo mensual de Game Pass Ultimate pasa de 449 pesos a 339 pesos, lo que representa una disminución de 110 pesos respecto al precio anterior. Durante siete meses, el servicio se mantuvo en el nivel más alto, por lo que la reducción marca un giro relevante en la estrategia comercial de la compañía en el país.

El nuevo precio ya se encuentra disponible en los canales oficiales, lo que significa que tanto nuevos usuarios como suscriptores activos podrán acceder al servicio bajo esta tarifa. Este cambio coloca nuevamente a Game Pass Ultimate dentro de un rango competitivo frente a otras suscripciones de entretenimiento digital disponibles en México.

Otros planes mantienen su costo

Además del plan Ultimate, Xbox mantiene sin cambios los precios del resto de sus niveles de suscripción, lo que permite a los usuarios elegir según sus necesidades y presupuesto. Esta estructura segmentada sigue siendo una de las principales apuestas del ecosistema Game Pass.

Los precios actuales quedan de la siguiente manera:

PC Game Pass: 209 pesos mensuales

209 pesos mensuales Game Pass Core (Essential): 169 pesos mensuales

169 pesos mensuales Game Pass para consola (Premium): 219 pesos mensuales

Cada uno de estos planes ofrece distintas combinaciones de acceso a catálogo, funciones en línea y beneficios adicionales, lo que permite a los jugadores adaptar su experiencia sin necesidad de contratar el paquete completo.

Xbox Game Pass de abril 2026 Especial

Call of Duty no estará disponible en Game Pass Ultimate

Junto con la reducción de precio, la compañía también confirmó un cambio en la disponibilidad de algunos títulos dentro del servicio. En particular, los próximos juegos de la franquicia Call of Duty ya no estarán disponibles desde el día de su lanzamiento en Game Pass Ultimate ni en PC Game Pass.

De acuerdo con la información compartida, estos títulos se integrarán al catálogo aproximadamente un año después de su estreno, coincidiendo con la temporada navideña. Este ajuste modifica una de las promesas más atractivas del servicio, que había destacado por ofrecer lanzamientos importantes desde el primer día.

¿Qué incluye Game Pass Ultimate?

A pesar de este cambio, Xbox Game Pass Ultimate mantiene un conjunto amplio de beneficios que lo posicionan como una de las ofertas más completas dentro del mercado de suscripciones en videojuegos. El servicio combina acceso a catálogo, funciones en línea y contenido adicional en una sola cuota mensual.

Entre sus principales características se encuentran:

Acceso a más de 400 títulos para consola y PC

para consola y PC Lanzamientos de Xbox Game Studios desde el día uno

Multijugador en línea incluido sin costo adicional

incluido sin costo adicional Integración con el catálogo de EA Play

Acceso a juegos mediante Xbox Cloud Gaming

Beneficios adicionales como Ubisoft+ Classics, descuentos exclusivos y recompensas

Un ajuste que redefine la propuesta

La reducción de precio y el cambio en la disponibilidad de ciertos lanzamientos reflejan un ajuste en la estrategia de Microsoft dentro del mercado de suscripciones. Por un lado, el nuevo costo busca ampliar la base de usuarios; por otro, la modificación en el acceso a franquicias como Call of Duty redefine el equilibrio entre precio y contenido.

bgpa