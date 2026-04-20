El truco de apagar y reiniciar tu celular todos los domingos, ¿para qué sirve?

El truco de apagar y reiniciar tu celular todos los domingos es algo a lo que cada vez más gente recurre, como una práctica recomendada para reforzar la seguridad digital y mantener el teléfono en óptimas condiciones.

En un mundo en donde los ciberdelincuentes buscan explotar cualquier vulnerabilidad del teléfono para robar datos o tomar el control del sistema, surgen nuevos métodos para proteger a los usuarios, uno de ellos, se enfoca en reiniciar el celular, pero no es hacerlo cualquier día, sino rigurosamente uno: el domingo.

Truco de apagar y reiniciar tu celular todos los domingos

Reiniciar el celular semanalmente. Especial

Se trata de un hábito avalado por expertos y organismos internacionales, que ayuda a proteger los datos personales frente a amenazas informáticas, mejora el rendimiento del dispositivo y previene problemas de funcionamiento relacionados con el uso diario.

De acuerdo con especialistas, no hay que hacerlo todos los días ni tampoco una vez al año. El consejo es hacerlo siempre el mismo día de la semana, como una rutina fija, para no olvidarse nunca. Lo más prudente, aseguran, es reiniciarlo los domingos en la noche, pues eso hará que cada semana arranque “limpio”.

Además, también es necesario mantener actualizado el software e instalar antivirus oficiales.

Beneficios del ‘reseteo’ semanal

Reiniciar el celular semanalmente. Especial

Apagar y reiniciar el celular de forma semanal fue recomendado, incluso, por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA), ya que lo considera muy efectivo para estar a resguardo de los ataques más sofisticados, conocidos en la jerga como “exploits de día cero”.

La explicación de ello es que el simple hecho de hacerlo corta posibles flujos de información que pueden estar en manos de delincuentes en caso de que el teléfono haya sido infectado por un virus.

Así, aunque no haya sospecha de un ataque, reiniciar el aparato le cierra las puertas a procesos maliciosos que podrían estar activos luego de una sesión muy prolongada.

En esta línea, organismos de ciberseguridad alertan que apagar y encender el celular periódicamente ayuda a la corrección de errores y la aplicación de actualizaciones automáticas fundamentales para mantener el sistema protegido.

En tanto, hay tres beneficios inmediatos:

Liberación de la memoria RAM. Con el uso cotidiano, múltiples aplicaciones dejan fragmentos de información en la memoria, lo que puede ralentizar el funcionamiento del teléfono. Al reiniciar, se elimina esa “basura digital”, devolviendo agilidad y velocidad al sistema.

Problemas que afectan la batería. A veces, ciertas aplicaciones se quedan ejecutándose en segundo plano y consumen energía de manera constante. Reiniciar el teléfono fuerza el cierre de todos estos procesos, lo que puede mejorar notablemente la autonomía del dispositivo.

Restablecimiento de las conexiones inalámbricas. Si durante la semana se presentan fallas en el Wi -Fi, el Bluetooth o los datos móviles, un simple apagado y encendido obliga a las antenas del celular a buscar de nuevo la mejor señal disponible, reduciendo los problemas de conectividad.

Otras recomendaciones de seguridad

Además del reinicio semanal, hay medidas simples para poner en práctica que ayudan a proteger la seguridad del celular, tales como:

Activar siempre las actualizaciones automáticas tanto del sistema operativo como de las aplicaciones instaladas.

Instalar manualmente cualquier actualización nueva tan pronto esté disponible.

Descargar apps exclusivamente de tiendas oficiales y desconfiar de cualquier software promocionado en sitios web no verificados, aún cuando sean gratuitos o de muy bajo costo.

Revisar con regularidad los permisos otorgados a cada aplicación y retirar aquellos que no sean imprescindibles.

Evitar el uso de redes WiFi públicas, que pueden ser utilizadas como punto de acceso para interceptar datos o propagar software dañino.

*mvg*