América Latina, interesada en computación cuántica: IBM

La computación cuántica tiene el potencial de transformar a todas las industrias en los próximos años, por lo que cada vez más organizaciones en América Latina están analizando su implementación, casos de uso y posibilidad de inversión.

Alexandre Pfeifer, líder de IBM Quantum para América Latina, explicó que la computación tradicional ha demostrado tener un límite y no es suficiente para resolver problemas complejos como la simulación molecular para nuevos materiales y/o fármacos o la optimización de redes logísticas y financieras. Es ahí donde entra la computación cuántica, la cual ofrece un nivel de procesamiento mayor para resolver dichas tareas.

“La computación cuántica va a ser un complemento para la computación clásica, no va a sustituirla”, agregó Pfeifer en el marco de IBM Quantum Connect.

En particular considerando que las computadoras cuánticas actuales son más similares a un centro de datos y tanto empresas como investigadores se conectan a ellas a través de la nube desde una computadora tradicional.

Por lo anterior, se prevé que el mercado global de computación cuántica alcance un valor de 500 mil millones de dólares para 2030, según datos de BCG, teniendo un especial impacto en sectores como aeroespacial, automotriz, servicios financieros, energía y salud.

El caso de la región

Pfeifer comentó que, de acuerdo con el Índice de preparación cuántica 2025 de IBM, las organizaciones de América Latina quieren aprovechar esta tecnología, aunque todavía tienen retos para lograrlo.

Esto porque seis de cada 10 organizaciones encuestadas en la región creen que esta tecnología aún está en desarrollo. Sin embargo, ya comenzaron a moverse y cerca de 40% ya participa en uno o más ecosistemas cuánticos, mientras que 30% está desarrollando marcos para aplicar esta tecnología.

El líder de IBM Quantum para América Latina comentó que, pese a ese optimismo, lo cierto es que 29% aún no sabe qué caso de uso les permitirá obtener una ventaja competitiva.

A lo que se añade que siete de cada 10 organizaciones considera que la brecha de talento es una barrera y, si no se toman acciones, menos de 50% de los roles en computación cuántica serán cubiertos en los próximos años.

El plan de IBM

Petra Florizoone, directora de Ventas Globales de IBM Quantum, recordó que la tecnológica lidera este segmento gracias a que comenzó a trabajar hace una década en los primeros chips y computadoras cuánticas.

En esos años ha logrado establecer la utilidad de esta tecnología y el reto para 2026 es mostrar la ventaja cuántica, es decir, que una computadora de este tipo pueda resolver un problema práctico y útil de forma significativamente más rápida, económica y precisa que los equipos clásicos.

Florizoone añadió que, para 2029, IBM prevé tener lista una supercomputadora cuántica llamada Starling que sería el primer sistema tolerante a fallos a gran escala.