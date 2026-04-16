¡Metro 2039 ya tiene primer vistazo! Así será el regreso de la saga

Después de varios años sin una nueva entrega principal, la saga Metro está de vuelta. 4A Games presentó oficialmente Metro 2039, el siguiente capítulo de la franquicia, junto con su primer vistazo y detalles clave sobre su llegada a consolas y PC.

El título está programado para lanzarse en invierno de 2026 en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, aunque por ahora no cuenta con una fecha exacta. Todo apunta a que podría estrenarse en diciembre, en una ventana estratégica que evitaría coincidir con el esperado lanzamiento de Grand Theft Auto VI.

Un nuevo conflicto bajo la Moscú devastada

La historia de Metro 2039 continúa explorando un mundo marcado por las consecuencias de una guerra nuclear. Ambientado en el año que da nombre al juego, el título sitúa a los jugadores en un escenario donde los supervivientes llevan 25 años viviendo en los túneles del metro de Moscú.

En esta nueva entrega, las facciones del subsuelo se han unificado bajo el mando de Hunter, un líder descrito como un fanático espartano, cuya autoridad se sostiene a través del control, la propaganda y el miedo.

Sin embargo, esta aparente estabilidad no representa paz. El régimen conocido como Novoreich impulsa una nueva guerra hacia la superficie, enfrentando a la población contra un enemigo aún desconocido.

Paralelamente, la narrativa introduce a un personaje central: el Forastero, quien vive en el exilio mientras enfrenta pesadillas ligadas a su pasado. Su historia lo obliga a regresar a las ruinas de Moscú, específicamente al metro, un lugar al que había jurado no volver.

Metro 2039 Especial

Regreso de la saga tras años de silencio

El anuncio de Metro 2039 marca el regreso de la franquicia tras el lanzamiento de Metro Exodus en 2019, título que amplió el alcance de la serie más allá de los túneles hacia escenarios abiertos.

Ahora, el estudio busca retomar elementos clásicos de la saga mientras aprovecha las capacidades de las plataformas actuales mediante su motor gráfico, el 4A Engine.

Este nuevo capítulo también llega en un contexto particular para el estudio. Parte del equipo de desarrollo se ha visto impactado por la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que ha influido en el enfoque narrativo del juego. Según lo adelantado, la intención es evitar romantizar el postapocalipsis y mostrar una visión más cruda de los conflictos humanos.

Plataformas confirmadas y dudas sobre Nintendo

Por el momento, Metro 2039 está confirmado únicamente para consolas de actual generación y PC. No se ha mencionado una versión para la próxima consola de Nintendo, aunque la franquicia sí ha tenido presencia previa en la Nintendo Switch.

Esto deja abierta la posibilidad de un eventual port, aunque no hay información oficial al respecto.

Metro 2039 Especial

Lo que se sabe hasta ahora

A pocos días de su revelación, estos son los puntos clave confirmados:

Lanzamiento: invierno de 2026

invierno de 2026 Plataformas: PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC

PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC Ambientación: Moscú postapocalíptico, 25 años después de la guerra nuclear

Moscú postapocalíptico, 25 años después de la guerra nuclear Nuevo liderazgo: Hunter y el régimen Novoreich

Hunter y el régimen Novoreich Protagonista: el Forastero

el Forastero Enfoque narrativo: visión más realista del conflicto humano

Un primer vistazo que marca el tono de la nueva entrega

Aunque el material mostrado hasta ahora ha sido limitado, el primer adelanto de Metro 2039 deja ver una apuesta por una atmósfera más densa y un enfoque narrativo centrado en las tensiones internas de sus personajes.

Con una ventana de lanzamiento definida pero sin fecha exacta, el título se posiciona como uno de los lanzamientos relevantes hacia el cierre de 2026, en un calendario que ya comienza a perfilarse como competitivo.