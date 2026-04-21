¿Dejará de ser gratis? Llega WhatsApp con nuevas funciones y costo mensual

La aplicación de mensajería WhatsApp está por dar un giro importante en su modelo de negocio, luego de años de mantenerse completamente gratuita; se trata de una nueva versión ‘Plus’ con muchas más funciones, pero con un costo mensual.

Luego del estreno de WhatsApp Liquid Glass, la nueva función de la app que apuesta por una apariencia más moderna, ahora se da a conocer esta versión llamada WhatsApp Plus, que promete ser mucho más completa dentro del ecosistema de Meta.

Con esta modalidad, la compañía explorará nuevas formas de monetizar el servicio sin afectar su uso básico, lo que explica la llegada de funciones de suscripción.

WhatsApp Plus: funciones

WhatsApp Plus, nueva versión de la app. Especial

WhatsApp Plus es un nuevo plan de suscripción que Meta prepara para su servicio de mensajería instantánea. Se trata de una propuesta enfocada en ofrecer mayores de personalización, la cual ya comenzó a desplegarse entre algunos usuarios, según el portal especializado WABetaInfo.

Esta nueva versión de paga contempla un conjunto de pequeños añadidos que, juntos, pueden hacer la app más cómoda o vistosa.

Entre las nuevas funciones contempla:

Stickers premium (algunos con efectos animados que ocupan toda la pantalla).

18 nuevos colores para el tema de la app.

14 iconos distintos.

10 tonos exclusivos para llamadas.

Permite fijar hasta 20 chats.

Además, Meta está probando una función muy útil para quienes tienen muchas listas de chats. Con WhatsApp Plus se pueden aplicar ajustes en bloque dentro de esas listas, de forma que varias conversaciones compartan el mismo tema, tonos o comportamiento sin tener que ir una por una.

Lo que más llama la atención es que no se trata de un cambio radical en la aplicación de mensajería, sino que deja la experiencia base, pero convierte la personalización en un producto de pago.

Costos en México y otros países

WhatsApp Plus, nueva versión de la app. Especial

Por ahora, el servicio de WhatsApp Plus está en fase de pruebas para algunos usuarios de Android y se irá expandiendo poco a poco.

El método de pago es clásico: suscripción mensual con renovación automática. No obstante, hasta la fecha, el precio oficial no ha sido confirmado a nivel global. Sin embargo, pruebas en distintos mercados dan una idea del costo:

En Europa: alrededor de 2.49 euros al mes

En Estados Unidos: cerca de 3 dólares mensuales

En algunos países: menos de 1 dólar

En México (estimado): cerca de 29 pesos al mes

¿Dejará de ser gratis?

Para tranquilidad de los usuarios, la versión clásica de WhatsApp seguirá siendo completamente gratuita.

Desde Meta han dejado claro que esta suscripción es opcional y no afectará las funciones básicas que millones de usuarios utilizan diariamente.

El objetivo parece ser ofrecer una capa adicional para quienes buscan llevar la personalización al siguiente nivel sin alterar la experiencia principal.

Además, la versión de paga no cambia la base de WhatsApp, es decir, mensajes, llamadas, el cifrado de extremo a extremo y el uso normal de la app. Lo que ofrece es ese extra de más control sobre los chats y algunos detalles exclusivos para quien quiera pagar por algo más que la experiencia básica.

También, cabe aclarar que WhatsApp Plus existe y no es un simple rumor, puesto que ya se ha empezado a asomar, pero todavía no es el nuevo hit que vaya a cambiar la app de la noche a la mañana. En tanto que existe la duda sobre si habrá los usuarios suficientes que quieran pagar por la nueva versión.

Otra cosa que se sabe también es que esta modalidad premium no estará disponible, al menos por ahora, en WhatsApp Business.

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