Misión a la Luna Artemis II: lo que debes saber del primer viaje tripulado en más de 50 años

Artemis II representa un paso clave en los planes de exploración espacial, al tratarse del primer vuelo tripulado del programa Artemis de la NASA. Esta misión pondrá a prueba el cohete Space Launch System (SLS) y la nave Orion con humanos a bordo, en un viaje que rodeará la Luna antes de regresar a la Tierra. El objetivo principal es validar que estos sistemas funcionen de forma segura en el espacio profundo.

A más de 50 años del histórico alunizaje del programa Apolo, la exploración lunar vuelve a ocupar un lugar central. Sin embargo, el enfoque ha cambiado: ahora no solo se busca llegar, sino establecer una presencia sostenida que permita desarrollar tecnología, estudiar recursos y preparar futuras misiones más lejanas, como las que tienen como destino Marte.

Un nuevo capítulo en la exploración lunar

Durante la década de 1960, la carrera espacial llevó a Estados Unidos a lograr uno de los hitos más importantes de la historia: llevar humanos a la Luna. El 20 de julio de 1969, la misión Apolo 11 cumplió ese objetivo con éxito. Hoy, el contexto es diferente y las metas también han evolucionado.

En lugar de demostrar que es posible llegar, las agencias espaciales ahora buscan permanecer. La Luna funciona como un laboratorio natural donde se pueden probar tecnologías, evaluar el uso de recursos como el hielo y estudiar cómo mantener la vida humana fuera del planeta. Todo esto forma parte de una estrategia más amplia que apunta hacia misiones de larga duración en el espacio.

NASA

¿Qué hará Artemis II durante su misión?

A diferencia de futuras misiones del programa, Artemis II no aterrizará en la superficie lunar. Su recorrido será un sobrevuelo alrededor del satélite natural, similar a lo que hizo Apolo 8 en 1968. La misión tendrá una duración aproximada de 10 días.

Uno de los momentos más importantes será el paso por la cara oculta de la Luna, cuando se perderá temporalmente la comunicación con la Tierra. Este punto también marcará un récord, ya que la tripulación se convertirá en la que más lejos ha viajado en la historia.

Misión Artemis ZUMA Press, Inc.

¿Cuándo ocurrirá Artemis II?

El lanzamiento está previsto desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, este 1 de abril. Durante este tiempo, los astronautas viajarán más allá de la órbita terrestre baja y alcanzarán distancias mayores que cualquier misión tripulada anterior.

La hora en que iniciará la misión será a las 16:34, hora del centro de México.

Mision Artemis de la NASA

La tripulación de Artemis II

El equipo que participará en Artemis II está conformado por cuatro astronautas: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. Tres de ellos pertenecen a la NASA, mientras que Hansen representa a la Agencia Espacial Canadiense.

Será la primera vez que una mujer, un astronauta negro y un astronauta no estadounidense participen en una misión lunar. Esto refleja un cambio en la diversidad dentro de la exploración espacial.

Tripulación de Artemis II NASA

Además, será el primer vuelo tripulado del cohete SLS, diseñado para futuras misiones hacia la Luna y más allá. Este sistema busca establecer las bases para una presencia humana permanente en el entorno lunar.

Tecnología, riesgos y el camino hacia Marte

El desarrollo tecnológico es uno de los pilares del programa Artemis. A diferencia de las misiones Apolo, los sistemas actuales cuentan con capacidades mucho más avanzadas, especialmente en computación, navegación y soporte vital.

A pesar de estos avances, la misión no está exenta de riesgos. Será la primera vez que la nave Orion transporte humanos en un viaje tan lejano, lo que implica desafíos importantes en términos de seguridad y operación.

Especial

El propósito final es claro: preparar el camino para futuras misiones que sí incluirán alunizajes. De hecho, Artemis 3 busca llevar astronautas nuevamente a la superficie lunar, mientras que el programa en general apunta a Marte como siguiente destino.

Una nueva competencia espacial

El regreso a la Luna también ocurre en medio de un contexto internacional competitivo. Países como China han anunciado planes para llevar humanos al satélite natural en la próxima década, con especial interés en el polo sur lunar por sus recursos.

Aunque esta situación recuerda a la carrera espacial del siglo XX, algunos expertos consideran que el contexto actual es diferente. Aun así, la exploración espacial sigue siendo un terreno clave para el desarrollo tecnológico y la influencia global.

En este escenario, Artemis II no solo es una misión científica, sino también un símbolo de los avances y aspiraciones actuales de la humanidad en el espacio.

Una misión clave antes del alunizaje

El papel de Artemis II dentro del programa es fundamental. Su objetivo es validar todos los sistemas necesarios para futuras misiones tripuladas que sí llegarán a la superficie lunar.

Durante el vuelo, se evaluarán aspectos como la navegación, las comunicaciones, el soporte vital y la habitabilidad de la nave. Si los resultados son positivos, se dará paso a las siguientes etapas del programa.

Uno de los momentos más representativos de esta misión será la oportunidad de inspirar a nuevas generaciones, tal como ocurrió con Apolo 8 en 1968, cuando millones de personas siguieron la misión en todo el mundo.

PJG