Misión a la Luna Artemis II: ¿Cuándo será el lanzamiento de la nave Orion?

Ya han pasado 57 años desde Apolo 11, la misión que llevó por primera vez al hombre a la Luna. Como bien dijo Neil Armstrong, fue un gran paso para la humanidad, el cual desea retomarse con la Misión a la Luna Artemis II, te decimos cuándo será el lanzamiento.

¿Sabías que, la última vez que el hombre viajó a la Luna fue en 1972? Fue el astronauta Eugene Cernan, el último en pisar el suelo lunar. Con el cierre del programa de la NASA, Apolo, se terminó una era.

Fue a lo largo de este programa cuando se realizaron seis alunizajes, entre 1969 y 1972, lo que permitió que 12 astronautas caminaran sobre la Luna, consolidando el dominio tecnológico de Estados Unidos durante la Guerra Fría.

Con este logro, el interés político en la Luna fue en declive. Esto, sumado a otros factores, derivaron en el cese del programa. Sin embargo, a más de 50 años de la última misión, la NASA busca retomar ese camino con el Programa de Exploración Lunar Artemisa.

Esta vez, el objetivo no es solo pisar la Luna, sino establecer una presencia sostenible y preparar las futuras misiones hacia Marte. La Misión Artemis II será el primer vuelo tripulado del programa, aquí te contamos los detalles.

Fue en 1969 cuando el primer hombre pisó la Luna Canva

¿Qué es la Misión a la Luna Artemis II?

El número dos en Artemis no es casualidad, pues se trata del segundo gran lanzamiento dentro de este programa, aunque será el primero en llevar astronautas. La Misión Artemis II tiene como objetivo evaluar el desempeño de todos los sistemas en condiciones reales con tripulación.

Pero ojo, esta vez no se pretende alunizar ni caminar en la Luna. En realidad, esta misión consistirá en realizar un vuelo alrededor de la Luna para probar la seguridad, navegación y comunicaciones de la nave en el espacio profundo.

Con esto se busca garantizar la seguridad para fututas misiones de alunizaje. De hecho, se espera que Artemis III sea la primera de estas.

Pero esto no le resta relevancia a la misión, pues representa el regreso de la exploración humana a la Luna después de más de 50 años. Si bien, durante este tiempo han sido enviadas misiones no tripuladas por diversos países, sería la primera vez que el hombre vuelve a este satélite.

Además, forma parte de una estrategia para establecer una presencia sostenida en la Luna. La idea es utilizarla como laboratorio para desarrollar tecnologías que permitan futuras misiones a Marte.

¿Cuándo será el lanzamiento de la nave Orion?

La nave espacial Orion será la encargada de llevar a los cuatro astronautas de la NASA que viajarán a la Luna en un vuelo de diez días. El lanzamiento está previsto para el miércoles 1 de abril.

De acuerdo a la NASA, la ventana de lanzamiento de dos horas se abre a las 6:24 p.m., hora del este en Estados Unidos. El horario se alinea con la hora de Florida, pues el despegue se realizará en el Centro Espacial Kennedy, ubicado en este estado. En México, sería a las 4:24 p.m.

Ojo, aunque se espera que el lanzamiento sea el 1 de abril, podría no ocurrir si algo pasa durante la ventana lanzamiento, aunque existen oportunidades adicionales cada día hasta el 6 de abril.

¿Qué es una ventana de lanzamiento? Se trata del momento preciso en que las condiciones son ideales para que un cohete despegue y siga la trayectoria correcta hacia su destino.

Si el cohete no despega en ese momento, la misión puede volverse más costosa, más larga o inviable. Por esa razón la planificación de un lanzamiento es muy precisa y lleva años de cálculos y detalles.

Se espera que el lanzamiento de Orion se lleve a cabo el 1 de abril Canva

¿Se puede ver el lanzamiento de Orion en vivo?

No todos lo saben, pero el Complejo de Visitantes del Centro Espacial Kennedy permite ver los lanzamientos de cohetes. Claro, esto depende mucho de la ventana de lanzamiento, la plataforma, la seguridad del campo de tiro de la Fuerza Especial, entre otros factores.

En el caso del lanzamiento de Orion para la Misión Artemis II, se vendieron paquetes especiales. Estos incluían la entrada al Kennedy Space Center, una visita de regreso en caso de cancelación y algunas ventajas conmemorativas.

El costo de los paquetes iba de los 100 a los 250 dólares más impuestos. Lamentablemente, ya están agotados, pero todavía puedes ir a vivir una experiencia espacial a este centro en otro momento.

El regreso del hombre a la Luna está muy cerca. Toma nota de cuándo será el lanzamiento de la nave espacial Orion y no te pierdas ningún detalle de la Misión a la Luna Artemis II.