Ucrania, el laboratorio de IA para guerra de Palantir

El avance tecnológico en el campo de batalla ha transformado a Ucrania en un laboratorio de experimentación sin precedentes para la inteligencia artificial (IA), consolidando alianzas entre el gobierno de Volodímir Zelenski y gigantes del análisis de datos como Palantir, que es acusado en varias naciones del mundo, incluso en Estados Unidos, donde tiene su sede, por el uso indiscriminado de tecnología para el espionaje, la vigilancia y la captura de migrantes con errores por el fallo de sus herramientas digitales.

El presidente ucraniano dijo ayer que se había reunido con el director ejecutivo de Palantir Technologies, Alex Karp, para redoblar sus esfuerzos en el uso de la inteligencia artificial para obtener ventaja en la guerra con Rusia, dando acceso al historial de guerra entre Ucrania y Rusia, y datos del país, lo que encendió la alarmas ciudadanas.

Kiev ha puesto en marcha un proyecto con Palantir llamado Brave1 Dataroom para desarrollar inteligencia artificial basada en sus datos de combate, recopilados a lo largo del conflicto desde la invasión a gran escala desde 2022, para ayudar a interceptar los drones rusos.

La incursión de la empresa estadunidense ha sido profunda, integrando su software en más de media docena de agencias ucranianas, desde el Ministerio de Defensa hasta el de Economía. Según declaraciones de Karp, la tecnología de Palantir es actualmente “responsable de la mayor parte de la selección de objetivos en Ucrania”, utilizando algoritmos para procesar imágenes satelitales, datos de código abierto y grabaciones de drones para presentar opciones militares a los comandantes en tiempo real.

Para el gobierno ucraniano, según Zelenski, esta colaboración representa una oportunidad de supervivencia y un motor de desarrollo industrial a largo plazo.

Mykhailo Fedorov, ministro de Transformación Digital de Ucrania, sostiene que el conflicto ha permitido a la nación posicionarse como un centro de innovación global, afirmando que “nuestra gran misión es convertir a Ucrania en el laboratorio de investigación y desarrollo tecnológico del mundo, donde las herramientas pueden ser probadas en condiciones de fuego real”.

Esta aceleración tecnológica ha sido descrita por altos mandos militares como el cambio más disruptivo en la naturaleza del combate. El general Mark Milley, exjefe del Estado Mayor Conjunto de EU, señaló que la integración de ingenieros de software en cada batallón es parte de “el cambio fundamental más significativo en el carácter de la guerra jamás registrado en la historia”, desplazando el peso de las decisiones estratégicas hacia los modelos algorítmicos.

Nuestra gran misión es convertir a Ucrania en el laboratorio de investigación y desarrollo tecnológico del mundo, donde las herramientas pueden ser probadas en condiciones de fuego real.”

Mykhailo Fedorov

Ministro de Transformación Digital de Ucrania

A pesar de las críticas sobre los riesgos éticos y de vigilancia que conllevan estas herramientas, Alex Karp defiende la postura de su compañía como una necesidad moral para la seguridad global.

El directivo asegura que en el frente de batalla existen condiciones únicas para la innovación, destacando que “hay cosas que podemos hacer en el campo de batalla que no podríamos hacer en un contexto doméstico”, refiriéndose a la agilidad operativa que permite el estado de guerra en Ucrania.

El modelo de Palantir, que procesa inteligencia bruta para identificar movimientos de tropas y fuego de artillería, busca redefinir la ventaja estratégica de Occidente.

Josh Harris, vicepresidente de la firma, subraya que la eficacia del software ha superado los prejuicios sobre la privacidad que suelen rodear a la empresa, puntualizando que “cuando es algo existencial y necesita funcionar, te quitas las anteojeras y dejas de lado toda la política”.

El despliegue de esta "cadena de muerte digital" plantea interrogantes sobre el poder que las empresas privadas están adquiriendo en los conflictos soberanos. Expertos en seguridad nacional advierten que este laboratorio bélico tiene implicaciones globales, ya que, como indica Jacob Helberg, asesor de políticas de la firma, en el siglo XXI empresas como Palantir se han convertido en los nuevos “traficantes de armas de IA”, determinando quién posee la omnisciencia en el terreno de combate.

Impactos

"Hoy en día, la tecnología, la IA, el análisis de datos y las matemáticas de la guerra tienen un impacto directo en el resultado en el campo de batalla", dijo el ministro de Defensa, Mykhailo Fedorov, en Telegram después de reunirse con Karp.

Fedorov, quien prometió una reforma integral y basada en datos del ejército de Kiev cuando fue nombrado en enero, dijo que más de 100 empresas estaban entrenando a más de 80 modelos para detectar e interceptar objetivos aéreos.

Añadió que, en colaboración con Palantir, Ucrania había desarrollado un sistema para el análisis detallado de los ataques aéreos, así como soluciones de IA para el manejo de grandes volúmenes de datos de inteligencia, y había integrado estas tecnologías en la planificación de las operaciones de ataque profundo de Kiev.

“Palantir es una reconocida empresa global con un gran potencial, y ciertamente hay áreas en las que podemos ser útiles mutuamente, fortaleciendo la defensa de Ucrania, Estados Unidos y nuestros socios”, dijo Zelenski en X, quien no habló de las presiones que ha tenido el gobierno de EU y sus empresas para obtener datos, entrenar la IA y acceder a toda la información de su población.

Zelenski agregó que hablaron sobre áreas de desarrollo tecnológico, tanto en el contexto de las operaciones de combate como de las necesidades civiles.