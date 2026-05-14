La función secreta de WhatsApp que pocos conocen: así se activa el modo incógnito

La privacidad volvió a convertirse en una de las prioridades más importantes para los usuarios de aplicaciones de mensajería, y ahora WhatsApp quiere llevar esa idea un paso más allá. La plataforma propiedad de Meta comenzó a activar una nueva función que muchos ya comparan con el clásico "modo incógnito" de los navegadores.

La herramienta está enfocada en las conversaciones con Meta AI, la inteligencia artificial integrada dentro de la aplicación, y promete algo que hasta hace poco parecía imposible al hablar con la IA sin dejar rastros en el historial del teléfono.

¿Qué es el modo incógnito de WhatsApp?

La nueva característica empezó a desplegarse en Argentina y llegará de manera gradual a más usuarios en Android, iPhone y también en la versión web. La propuesta es sencilla pero poderosa al crear un espacio privado y temporal donde las conversaciones desaparecen automáticamente y no quedan guardadas dentro de la aplicación.

El nuevo sistema funciona como una especie de "chat secreto", para interactuar con Meta AI. Cuando el usuario activa esta modalidad, las conversaciones dejan de almacenarse y la inteligencia artificial no conserva memoria de lo que se habló durante la sesión.

Es decir, si alguien hace preguntas personales, busca consejos delicados o simplemente quiere mantener privacidad sobre ciertos temas, podrá hacerlo sin preocuparse por dejar evidencia en el dispositivo.

WhatsApp Especial

De acuerdo con la información compartida por Meta, estos chats cuentan además con cifrado de extremo a extremo y se procesan dentro de un entorno separado del resto de la infraestructura de la compañía.

Así funciona la nueva herramienta privada

La dinámica es bastante diferente al funcionamiento habitual de Meta AI. Normalmente, la inteligencia artificial puede recordar información de conversaciones previas para ofrecer respuestas más personalizadas.

Sin embargo, en el modo incógnito esto desaparece por completo.

Cada sesión comienza desde cero y, una vez terminada, los mensajes se eliminan automáticamente. La idea es que los usuarios puedan hacer consultas con total libertad, sin que exista un historial permanente dentro de la aplicación.

Desde Meta explicaron que esta función busca ofrecer una experiencia temporal y segura para quienes desean explorar ideas, pedir recomendaciones o resolver dudas privadas.

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Un ejemplo práctico sería pedir sugerencias para comprar un regalo sorpresa sin que otra persona que use el mismo celular pueda descubrirlo más tarde revisando las conversaciones.

También podría ser útil para consultas sensibles relacionadas con trabajo, relaciones personales o temas cotidianos que el usuario prefiera mantener en reserva.

Cómo activar el modo incógnito en WhatsApp

Aunque el despliegue todavía es gradual, la función comenzará a aparecer en la sección de Meta AI dentro de WhatsApp.

Para activarla, los usuarios deberán ingresar al chat con la inteligencia artificial y seleccionar la opción de conversación privada o temporal, dependiendo de cómo aparezca en cada dispositivo.

Una vez habilitado, el sistema abrirá una sesión separada donde los mensajes desaparecerán automáticamente y no se almacenarán en el historial tradicional de la aplicación.

Por ahora, esta modalidad solo está disponible para conversaciones de texto, por lo que herramientas más avanzadas de Meta AI, como la generación de imágenes, todavía no forman parte del modo privado.

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La compañía adelantó además que en los próximos meses llegarán nuevas herramientas relacionadas con privacidad, incluyendo un sistema de "chat paralelo protegido" que permitirá recibir ayuda de la IA dentro de conversaciones normales sin interrumpir el chat principal.

Privacidad, pero con límites

Aunque Meta enfatiza que las conversaciones están protegidas y cifradas, la empresa aclaró que el sistema igualmente podría detectar ciertas situaciones sensibles.

Según explicó la compañía, la inteligencia artificial podría sugerir ayuda profesional en casos donde identifique señales relacionadas con crisis emocionales o problemas de salud mental.

Esto significa que, si bien los mensajes no quedan almacenados ni accesibles para Meta, sí existirán mecanismos automáticos destinados a ofrecer apoyo en situaciones delicadas.

La llegada de esta función también refleja cómo las plataformas tecnológicas están intentando responder a una preocupación cada vez más común: el miedo de los usuarios a perder control sobre su información personal.

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En tiempos donde prácticamente toda conversación digital deja huella, la posibilidad de interactuar con una inteligencia artificial sin historial permanente podría convertirse en uno de los cambios más importantes para WhatsApp en los próximos meses.

Y aunque todavía muchos usuarios no saben que existe, el llamado "modo incógnito" ya comienza a perfilarse como una de las funciones más interesantes dentro de la aplicación de mensajería más utilizada del mundo.

AAAT*