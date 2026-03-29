¿Quién es Christina Koch? La primera mujer en ir a la Luna en Artemis II, este programa espacial que no solo busca reconquistar el satélite, sino hacerlo bajo una premisa de inclusión y excelencia técnica que marcará un antes y un después en la historia de la exploración espacial.

El programa Artemis de la NASA llevará las esperanzas de millones de personas más allá de la órbita terrestre y lo hará acompañado de esta misión que la conforman cuatro astronautas; de los cuales, una de ellos es mujer: Christina Hammock Koch.

Ingeniera y tripulante de Artemis II, es el símbolo de una generación de mujeres científicas que han derribado barreras en la Tierra para poder alcanzar las estrellas.

Christina Koch, astronauta en Artemis II NASA

Christina Koch: la primera mujer en ir a la Luna

Christina Hammock Koch nació el 29 de enero de 1979 en Grand Rapids, Michigan, aunque creció en Jacksonville, Carolina del Norte. Desde muy joven, Christina mostró una curiosidad insaciable por el funcionamiento de las cosas, una característica que la llevaría a convertirse en una de las ingenieras más brillantes de su generación.

Koch se graduó con honores en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, obteniendo dos licenciaturas: una en Ingeniería Eléctrica y otra en Física. No contenta con ello, continuó sus estudios hasta alcanzar una maestría en Ingeniería Eléctrica.

Esta base académica le proporcionó las herramientas necesarias para enfrentar los complejos sistemas de navegación y soporte vital que ahora manejará en la nave Orion.

Sin embargo, lo que realmente define a Christina es su espíritu de exploradora, pues se dedicó a explorar los lugares más remotos y hostiles de nuestro propio planeta. Trabajó como jefa de estación para la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) en Samoa Americana y pasó temporadas críticas en la Antártida y Groenlandia.

Estas experiencias en entornos de aislamiento extremo fueron el entrenamiento perfecto para la soledad y los retos del vacío espacial.

Artemis II NASA

Una vida cumpliendo récords

Christina Koch tiene números impresionantes que la han hecho romper récords:

En 2019, Koch rompió el récord del vuelo espacial más largo realizado por una mujer , permaneciendo 328 días consecutivos en órbita.

, permaneciendo 328 días consecutivos en órbita. Durante este tiempo, completó 5,248 órbitas alrededor de la Tierra y recorrió una distancia equivalente a 291 viajes de ida y vuelta a la Luna. Esta misión no fue solo por el récord; permitió a los científicos estudiar cómo la microgravedad afecta el cuerpo femenino a largo plazo, datos cruciales para futuras misiones a Marte.

En octubre de 2019, junto a su colega y amiga Jessica Meir , Christina Koch protagonizó un momento histórico: la primera caminata espacial realizada exclusivamente por mujeres.

, Christina Koch protagonizó un momento histórico: la primera caminata espacial realizada exclusivamente por mujeres. Durante siete horas y 17 minutos, ambas trabajaron fuera de la EEI reemplazando controladores de energía.

Tripulación de Artemis II NASA

Christina Koch fuera del traje de astronauta

A pesar de ser una de las mentes más brillantes de la NASA, Christina Koch mantiene una conexión muy humana con la Tierra. Es una entusiasta del surf, la fotografía y el senderismo.

De hecho, muchas de las fotos más impresionantes de la Tierra tomadas desde la cúpula de la EEI fueron obra de su ojo artístico.

Koch ha mencionado que lo que más extraña cuando está en el espacio es la "belleza exquisita de la Tierra", sus colores y el olor a lluvia. Su capacidad para humanizar la ciencia es lo que la ha convertido en una figura tan querida y respetada.

¿Quiénes son los astronautas que conforman la misión Artemis II?

La misión Artemis II es el primer paso crítico para establecer una presencia sostenible en la Luna. A diferencia de las misiones Apolo, que tenían un enfoque de exploración rápida, Artemis busca "quedarse".

Para ello, el primer equipo que despegará el 1 de abril de 2026 está conformado por:

Christina Koch: ingeniera y la primera mujer en ir a la Luna.

ingeniera y la primera mujer en ir a la Luna. Reid Wiseman: el comandante de la misión.

el comandante de la misión. Victor Glover: el piloto (quien será el primer afroamericano en una misión lunar).

el piloto (quien será el primer afroamericano en una misión lunar). Jeremy Hansen: Especialista de misión de la Agencia Espacial Canadiense.

Cuando la misión Artemis II se eleve desde el Centro Espacial Kennedy en abril de 2026, el mundo entero estará mirando. Y allí, dentro de la cápsula Orion, Christina Koch estará llevando consigo no solo instrumentos científicos, sino los sueños de todas las mujeres en la ciencia.