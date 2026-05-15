Día Mundial de Internet: ¿Qué es el internet de las cosas?

¿Alguna vez has escuchado qué es el Internet de las cosas? Aunque pueda parecer una palabra relacionada con memes, chistes, etc., la realidad es que tiene un significado mucho más importante y aquí te contamos de este.

Este es el significado de IoT o Internet de las cosas

El Internet de las Cosas, también conocido como IoT, es un sistema donde varios dispositivos se conectan entre sí a través de internet.

Esta tecnología permite que aparatos y objetos intercambien información tanto con la nube como entre ellos mismos.

Objetos de uso cotidiano como autos, aspiradoras, cepillos de dientes o diferentes máquinas pueden integrar sensores que recopilan datos y reaccionan de manera automática según las necesidades de las personas.

El Internet de las Cosas conecta objetos de uso diario con internet para que puedan compartir información y realizar distintas funciones.

Desde la década de los 90, los ingenieros comenzaron a incorporar sensores y procesadores en aparatos comunes, aunque al principio el avance fue limitado porque los chips eran demasiado grandes.

¿Qué es el internet de las cosas? Canva

Cómo funciona el Internet de las Cosas

Un sistema de Internet de las Cosas suele operar a partir de la obtención y el envío de información en tiempo real.

Para que funcione correctamente, este tipo de tecnología se compone de tres elementos principales:

Dispositivos inteligentes: Son aparatos como televisores, cámaras de seguridad o máquinas para hacer ejercicio que cuentan con funciones tecnológicas avanzadas. Estos equipos obtienen información del entorno, de las acciones de los usuarios o de los hábitos de uso, y la envían mediante internet para interactuar con sistemas de IoT.

Son aparatos como televisores, cámaras de seguridad o máquinas para hacer ejercicio que cuentan con funciones tecnológicas avanzadas. Estos equipos obtienen información del entorno, de las acciones de los usuarios o de los hábitos de uso, y la envían mediante internet para interactuar con sistemas de IoT. Aplicaciones de IoT: Las aplicaciones de IoT reúnen los datos que provienen de distintos dispositivos conectados. A través de herramientas de inteligencia artificial o aprendizaje automático, analizan esa información para realizar acciones o tomar decisiones automáticamente. Después, las instrucciones regresan a los dispositivos, que reaccionan según lo programado.

Las aplicaciones de IoT reúnen los datos que provienen de distintos dispositivos conectados. A través de herramientas de inteligencia artificial o aprendizaje automático, analizan esa información para realizar acciones o tomar decisiones automáticamente. Después, las instrucciones regresan a los dispositivos, que reaccionan según lo programado. Interfaz gráfica de usuario: Los dispositivos inteligentes también pueden manejarse desde plataformas visuales fáciles de usar, como aplicaciones móviles o páginas web. Desde ahí, las personas pueden configurar, supervisar y controlar los equipos conectados.

¿Qué es el internet de las cosas? Canva

La importancia del Internet de las Cosas

El Internet de las Cosas ha cambiado la manera en que las personas viven y realizan sus actividades diarias.

Gracias a esta tecnología, muchos dispositivos pueden automatizar tareas, facilitar actividades repetitivas y hacer que la rutina sea más práctica, cómoda y eficiente.

Un ejemplo podría verse desde el inicio del día. Cuando suena la alarma y la persona decide posponerla, algunos dispositivos conectados podrían activar automáticamente la cafetera y abrir las cortinas.

Al mismo tiempo, un refrigerador inteligente sería capaz de detectar qué productos están por terminarse y hacer pedidos a domicilio sin necesidad de intervención humana.

Mientras tanto, un reloj inteligente ayudaría a organizar pendientes o reuniones del día, y un automóvil conectado ajustaría la ruta en el GPS considerando aspectos como el tráfico o la necesidad de cargar combustible.

Las posibilidades del IoT siguen creciendo y cada vez están más presentes en distintos aspectos de la vida cotidiana.