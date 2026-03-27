¿Quiénes viajarán a la Luna en Artemis II? Conoce a los astronautas de la histórica misión

La misión Artemis II ha vuelto a colocar la mirada del mundo en el espacio, pues marcará un momento histórico: no se ha enviado una misión tripulada a orbitar la Luna desde hace más de 50 años.

Este viaje, que se ha vuelto viral en redes sociales, tiene como objetivo probar los sistemas de la nave espacial Orion spacecraft antes de futuros alunizajes. Pero lejos de la tecnología, hay algo que ha captado la atención del público: los cuatro astronautas que formarán parte de esta histórica misión.

Detrás de este proyecto hay científicos e ingenieros apasionados por el espacio, pero también padres de familia que hoy inspiran a nuevas generaciones a mirar hacia las estrellas.

¿Cuál es el objetivo de la misión Artemis II?

La misión Artemis II representa un paso crucial en la nueva era de exploración espacial impulsada por la NASA.

Será el primer vuelo tripulado del programa Artemis y también la primera vez desde 1972 que astronautas viajarán para orbitar la Luna, algo que no ocurría desde las misiones del programa Apollo program.

Durante el viaje, los cuatro astronautas abordarán la nave Orion spacecraft, donde su principal tarea será probar todos los sistemas de la nave con tripulación a bordo en el entorno real del espacio profundo.

Además de validar la tecnología, la agencia espacial busca abrir la puerta a nuevos descubrimientos científicos, impulsar avances tecnológicos y sentar las bases para futuras misiones tripuladas a Marte.

Pero, ¿quiénes son los astronautas que protagonizarán esta misión histórica? Aquí te contamos quiénes integran la tripulación.

¿Quiénes son los astronautas que conforman la misión a la NASA?

El lanzamiento de Artemis II está programado para el 1 de abril de 2026, y la tripulación estará integrada por cuatro astronautas con amplia experiencia en vuelos espaciales, ciencia y operaciones militares.

Reid Wiseman

Según la biografía compartida por la NASA, Reid Wiseman nació en 1975 en Baltimore, Maryland. Se graduó en 1993 de la escuela secundaria Dulaney en Timonium.

Es padre de dos hijos, a quienes ha criado solo tras el fallecimiento de su esposa, Carroll, quien trabajaba como enfermera.

Su interés por la ingeniería lo llevó a obtener en 1997 una licenciatura en Ingeniería Informática y de Sistemas en el Rensselaer Polytechnic Institute, en Troy, Nueva York.

Posteriormente, en 2006 obtuvo una maestría en Ingeniería de Sistemas en la Johns Hopkins University. En 2008 también consiguió un certificado en Sistemas Espaciales en la Naval Postgraduate School.

Wiseman es astronauta de la NASA y capitán retirado de la Armada de Estados Unidos, y ha recibido varias distinciones, entre ellas:

Medalla al Servicio Superior de Defensa

Medalla al Servicio Superior de Defensa Medalla Aérea con distintivo de combate (cinco condecoraciones)

Medalla de Encomio de la Armada y el Cuerpo de Marines con distintivo de combate (cuatro condecoraciones)

En redes sociales también comparte parte de su vida como astronauta y cuenta con más de 82 mil seguidores en Instagram.

Victor Glover

Victor Glover nació en 1977 en California. Es reconocido por haber formado parte de la misión SpaceX Crew-1 hacia la International Space Station, durante la Expedición 64.

Durante esa misión realizó investigaciones científicas, demostraciones tecnológicas y cuatro caminatas espaciales.

El piloto se graduó en Ingeniería General por la California Polytechnic State University en 1999 y posteriormente obtuvo tres maestrías: en Ingeniería de Pruebas de Vuelo, Ingeniería de Sistemas y Arte y Ciencia Operacional Militar.

Con Artemis II, el piloto de la Armada estadounidense realizará su segundo vuelo espacial. Tiene 116 mil seguidores a quienes les comparte parte de su trabajo.

Christina Koch

Christina Koch, nacida en 1979 en Michigan, estudió ingeniería eléctrica y física, además de una maestría en ingeniería eléctrica, en la North Carolina State University.

Se convirtió en astronauta en 2013 y cuenta con una amplia experiencia en misiones espaciales. En 2019 vivió y trabajó en la International Space Station durante las Expediciones 59, 60 y 61, donde permaneció 328 días consecutivos en el espacio, estableciendo un récord para una astronauta.

Además, participó en las primeras caminatas espaciales realizadas únicamente por mujeres. Con Artemis II, se convertirá en la primera mujer en viajar alrededor de la Luna, un momento histórico para la exploración espacial.

En redes sociales cuenta con más de 439 mil seguidores.

Jeremy Hansen

El astronauta canadiense Jeremy Hansen nació en 1976 en Londres, Ontario. Estudió ciencias espaciales en el Royal Military College of Canada, en Kingston, donde se graduó con honores en 1999.

En 2011 completó el programa de formación de candidatos a astronauta y, en 2014, participó en la misión NEEMO 19, un entrenamiento de la NASA realizado en un laboratorio submarino para simular condiciones espaciales.

Hansen es padre de tres hijos junto a su esposa Catherine Hansen, con quien contrajo matrimonio en 2002. Con esta misión hará historia al convertirse en el primer canadiense en orbitar la Luna.

La tripulación de Artemis II vuelve a poner la mirada del mundo en el espacio. Para muchos, este será uno de los viajes más esperados de la nueva era espacial, ya que representa un paso clave en el objetivo de volver a llevar humanos a la Luna y preparar futuras misiones a Marte.