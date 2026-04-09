Misión Artemis II: dónde ver EN VIVO y gratis el regreso de Orión a la Tierra

Después de completar un viaje que ha captado la atención del mundo, la misión Artemis II se prepara para su momento más crítico con el regreso a la Tierra. La cápsula Orión, que ha llevado a la tripulación en una travesía histórica, encara ahora la etapa más exigente desde el punto de vista técnico.

Aunque los astronautas han logrado hitos importantes durante su misión, el desafío definitivo será atravesar la atmósfera terrestre a velocidades extremas, alcanzando aproximadamente 10,600 metros por segundo. Esta fase no solo pondrá a prueba la tecnología de la nave, sino también la precisión de los equipos en tierra.

¿Cuándo será el amerizaje de Artemis II?

El momento más esperado ya tiene fecha y hora confirmadas. Según la NASA, la llegada de la cápsula Orión a la Tierra está programado para el viernes 10 de abril a las 18:07 horas (tiempo del centro de México).

El descenso concluirá en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, donde la nave tocará el agua tras un proceso controlado mediante un sistema de paracaídas. Este evento marcará el cierre de una misión de aproximadamente 10 días que ha sido seguida de cerca a nivel global.

¿Cuándo y a qué hora regresa Artemis II a la Tierra? La NASA confirma el esperado momento Especial

Cronograma del último día de la misión

El regreso de Artemis II está cuidadosamente planificado, con cada etapa diseñada para garantizar la seguridad de la tripulación. Este es el itinerario clave del día final:

01:05 horas: Inicio del descanso de la tripulación

01:05 horas: Inicio del descanso de la tripulación 09:35 horas: Despertar en el día 10 de misión

11:50 horas: Preparación de la cabina para la reentrada

12:53 horas: Maniobras de corrección de trayectoria

16:30 horas: Inicio de la transmisión en vivo

17:33 horas: Separación de módulos

17:53 horas: Entrada a la atmósfera terrestre

18:07 horas: Amerizaje en el Pacífico

20:30 horas: Conferencia de prensa desde el Centro Espacial Johnson

Misión Artemis II Especial

La maniobra más peligrosa: así será el descenso de Orión

El regreso de la cápsula Orión no es un simple aterrizaje. Se trata de una operación de alta precisión que implica múltiples factores de riesgo. Tras entrar a la atmósfera, la nave deberá desacelerar progresivamente antes de desplegar sus paracaídas.

Estos dispositivos permitirán reducir la velocidad lo suficiente para lograr un amerizaje seguro. Sin embargo, las condiciones del océano serán clave: el oleaje, la altura de las olas y el clima pueden modificar la complejidad del procedimiento.

Por ello, equipos especializados monitorean constantemente la zona. En caso de condiciones adversas, existe la posibilidad de ajustar el punto de descenso para minimizar riesgos.

Artemis II Reuters

El operativo de rescate ya está listo

Una vez que la cápsula toque el agua, comenzará un operativo coordinado por la Marina de Estados Unidos. El buque USS John P. Murtha será el encargado de recuperar tanto la nave como a los astronautas.

La tripulación será trasladada a bordo del barco, donde recibirán una evaluación médica inicial tras su estancia en el espacio. Posteriormente, serán llevados a Houston para continuar con estudios más detallados en el Centro Espacial Johnson, uno de los principales centros de operaciones de la NASA.

Misión Artemis II Reuters

Dónde ver EN VIVO y gratis el regreso de Artemis II

Si no quieres perderte este momento histórico, hay buenas noticias: el regreso de la cápsula Orión será transmitido completamente en vivo y gratis.

La NASA ofrecerá cobertura oficial a través de sus plataformas digitales, incluyendo su sitio web y su canal de YouTube. La transmisión comenzará alrededor de las 16:30 horas (tiempo del centro de México), con comentarios de expertos que explicarán cada fase del proceso en tiempo real.

Millones de personas en todo el mundo seguirán este evento, que no solo marca el cierre de Artemis II, sino que también representa un paso fundamental en el camino hacia futuras misiones tripuladas a la Luna y más allá.

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