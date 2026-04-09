Artemis II: así será el amerizaje y rescate de Orión en la Tierra el 10 de abril

El próximo 10 de abril culminará la misión Artemis II de la NASA y la nave Orión regresará a la Tierra. Sobre ello, la ingeniera colombiana Liliana Villarreal quien lidera el operativo de aterrizaje y recuperación, explicó cómo se llevará a cabo la operación.

Será en el Océano Pacífico, cerca de la costa de San Diego, California, donde la cápsula Orión amerizará tras un viaje de 10 días. Así, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen estarán de vuelta a la Tierra.

Aterrizaje de Orión en la Tierra el 10 de abril

Aterrizaje y rescate de Orión en la Tierra. NASA Photo

De acuerdo con la ingeniera Villarreal, junto con la Marina de Estados Unidos, se localizará la cápsula y se coordinará la evacuación de la tripulación, así como la recuperación de materiales que podrían usarse en futuras misiones del programa Artemis.

Liliana califica la operación como una de las más desafiantes de la misión Artemis II y detalló que, en los últimos años, el equipo que lidera ha estado desarrollando el equipo de apoyo terrestre, el marco conceptual de las operaciones y el procedimiento para garantizar el éxito.

La ingeniera explicó que mientras Orión regresa a la atmósfera terrestre, la cápsula mantendrá la tripulación a salvo a medida que disminuye la velocidad desde casi 25 mil millas por hora hasta unas 300 millas por hora.

Entonces su sistema de 11 paracaídas se desplegará en una secuencia precisa para ayudar a desacelerar la capsula y la tripulación hasta una velocidad relativamente suave, a unas 20 millas por hora, para el amerizaje, a unas 60 millas de la costa de California.

Rescate de los astronautas de la misión Artemis II

Aterrizaje y rescate de Orión en la Tierra. Especial

Liliana Villarreal refirió que, una vez que sea seguro acercarse a la cápsula, los helicópteros y un equipo de buzos de la Marina, en botes pequeños, junto con el equipo de líder de operaciones en aguas abiertas de la NASA, comenzarán a dirigirse a la cápsula.

Luego, los buzos de la Marina evaluarán el entorno alrededor de Orión para asegurarse que no haya peligros presentes.

En tanto, explicó que los equipos van a estabilizar la cápsula antes de que la tripulación salga de la cápsula en mar abierto. Los buzos, en ese momento, instalarán una balsa inflable, llamada el Porche Delantero, debajo de la escotilla lateral de Orión, para ayudar a la recuperación de los astronautas.

Cuando los cuatro miembros de la tripulación estén fuera de Orión, el Porche Delantero será reposicionado para permitir que los astronautas que los cuatro sean subidos individualmente a un helicóptero y llevados al buque.

Se usarán dos helicópteros para recuperar a la tripulación y, una vez en el buque, los astronautas serán llevados a un compartimiento de cuidados médicos para recibir una evaluación posterior a la misión. Antes de volar en helicóptero desde el barco de regreso a la costa y luego al Centro Johnson.

Con la tripulación fuera de la cápsula, los equipos trabajarán en el remolque de Orión hasta la cubierta inundable del buque.

Diferencia entre amerizaje y aterrizaje

Aunque muchos hablan sobre el aterrizaje de Orión en la Tierra, en realidad se tratará de un amerizaje.

Las principales diferencias entre una y otra son que el aterrizaje es el descenso controlado de una aeronave sobre tierra firme o una pista, mientras que el amerizaje (o acuatizaje) es el impacto controlado de una aeronave sobre el agua, generalmente en situaciones de emergencia.

Aterrizaje: Maniobra rutinaria y planificada sobre una pista. Utiliza tren de aterrizaje.

Amerizaje: Maniobra de emergencia o, en el caso de cápsulas espaciales, de recuperación en el mar (paracaídas).

Objetivos de la NASA

La misión Artemis II tiene como objetivo principal recopilar datos sobre el desempeño de la nave Orion durante un vuelo tripulado en el espacio profundo. Esto incluye el funcionamiento de sus sistemas de navegación, propulsión y control, así como la ejecución de maniobras clave alrededor de la Tierra y la Luna. Estos datos permitirán validar que la nave está lista para futuras misiones más complejas.

También busca obtener información sobre la salud y seguridad de los astronautas fuera de la órbita terrestre. Se analizará el funcionamiento de los sistemas de soporte vital, como oxígeno, temperatura y presión, además de los efectos de la radiación y del entorno espacial en el cuerpo humano. Esta información es esencial para misiones más largas, como las que eventualmente se planean hacia Marte.

Además , la misión recopilará datos del entorno lunar y del espacio profundo, incluyendo niveles de radiación, comunicaciones a larga distancia y observaciones de la superficie de la Luna durante el sobrevuelo. Aunque no aterriza, estos datos ayudarán a planificar futuras misiones, especialmente aquellas que sí buscarán llevar astronautas de regreso a la superficie lunar.

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