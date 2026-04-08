Cuenta regresiva: día y hora en que la misión Artemis II regresa a la Tierra

La misión Artemis II ha capturado la atención mundial al convertirse en el primer viaje tripulado en décadas que rodea la Luna. Durante su sexto día, la cápsula Orión atravesó la cara oculta del satélite natural, una región invisible desde la Tierra.

Este momento generó un silencio de comunicaciones de aproximadamente 40 minutos, un fenómeno esperado debido a la falta de señal directa. Durante ese tiempo, la tripulación pudo observar detalles impresionantes del terreno lunar, como cráteres, formaciones geológicas y matices de color que pocas veces han sido documentados por humanos.

Con esta maniobra completada con éxito, la nave inició su trayecto de regreso, cerrando así uno de los capítulos más importantes de la exploración espacial moderna liderada por la NASA.

¿Cuándo será el amerizaje de Artemis II?

El momento clave está cada vez más cerca. De acuerdo con la NASA, el amerizaje de la cápsula Orión está programado para el viernes 10 de abril a las 18:07 horas (tiempo del centro de México).

La nave descenderá utilizando un sistema de paracaídas que permitirá una caída controlada hasta impactar suavemente en el océano Pacífico, frente a las costas de San Diego.

Se espera que este procedimiento sea seguido en tiempo real por millones de personas en todo el mundo, marcando el cierre de una misión de aproximadamente 10 días.

Misión Artemis II: Los detalles de la Luna en fotos capturados por la NASA Especial

Cronograma del último día de la misión

La jornada final de Artemis II está cuidadosamente planificada. Estas son las actividades más importantes del viernes 10 de abril:

01:05 horas: Inicio del periodo de descanso de la tripulación

Inicio del periodo de descanso de la tripulación 09:35 horas : Día 10 de vuelo, la tripulación se despierta

: Día 10 de vuelo, la tripulación se despierta 11:50 horas: Preparación de la cabina para la reentrada

Preparación de la cabina para la reentrada 12:53 horas: Maniobras de corrección de trayectoria

Maniobras de corrección de trayectoria 16:30 horas: Inicio de la transmisión en vivo del regreso

Inicio de la transmisión en vivo del 17:33 horas: Separación de módulos de la nave

Separación de módulos de la nave 17:53 horas: Entrada a la atmósfera terrestre

Entrada a la atmósfera terrestre 18:07 horas: Amerizaje en el océano Pacífico

Amerizaje en el océano Pacífico 20:30 horas: Conferencia de prensa desde el Centro Espacial Johnson

Cada etapa es crucial para garantizar un regreso seguro, especialmente el momento de la reentrada, donde la nave enfrenta temperaturas extremas.

¿Qué pasará durante el amerizaje?

El descenso de la cápsula Orión será una de las fases más delicadas de toda la misión. Tras atravesar la atmósfera terrestre, desplegará sus paracaídas para reducir la velocidad antes de tocar el agua.

Las condiciones climáticas juegan un papel determinante. Factores como el oleaje, la altura de las olas y la estabilidad del mar pueden influir en la complejidad de la operación. Por ello, equipos especializados monitorean constantemente el entorno para garantizar un aterrizaje seguro.

Foto de la Luna con la misión Artemis II de la NASA. NASA

En caso de condiciones adversas, existe la posibilidad de ajustar la zona de amerizaje para minimizar riesgos.

Una vez que la cápsula toque el agua, comenzará un operativo de recuperación coordinado por la Marina de Estados Unidos. El buque USS John P. Murtha será el encargado de recoger a la tripulación.

Los astronautas serán trasladados a bordo del barco, donde recibirán evaluaciones médicas iniciales para verificar su estado de salud tras el viaje espacial.

Posteriormente, serán llevados de regreso a Houston, donde continuarán los análisis en el Centro Espacial Johnson, centro clave de operaciones de la NASA.Un paso más hacia el regreso a la Luna

La misión Artemis II AFP

El éxito de Artemis II representa mucho más que una misión completada: es una pieza fundamental en el ambicioso plan de regresar humanos a la superficie lunar en los próximos años.

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