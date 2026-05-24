Microluna 2026: qué es y cuándo ver en México la impresionante Luna Azul

La Microluna será uno de los fenómenos astronómicos más llamativos con los que terminará mayo de 2026. El satélite natural alcanzará su fase llena mientras se encuentra en el punto más lejano de la Tierra dentro de su órbita, provocando que se vea ligeramente más pequeño y menos brillante de lo habitual.

La coincidencia de este evento con una llamada Luna Azul ha despertado interés entre aficionados de la astronomía y usuarios en redes sociales, ya que no es frecuente que ambos fenómenos ocurran al mismo tiempo.

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Aunque el nombre puede hacer pensar que la Luna cambiará de color, la realidad es muy distinta y tiene una explicación relacionada con el calendario lunar.

¿Qué es la Microluna de mayo 2026?

La Microluna ocurre cuando la Luna llena coincide con el apogeo, que es el momento en el que el satélite se encuentra más alejado de la Tierra durante su recorrido orbital. Debido a esa distancia, el disco lunar se aprecia un poco más pequeño comparado con otras lunas llenas.

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Especialistas y calendarios astronómicos señalan que en esta ocasión la Luna estará a más de 406 mil kilómetros de distancia del planeta, convirtiéndose en una de las lunas llenas más lejanas de todo 2026.

A diferencia de las famosas superlunas, donde la cercanía con la Tierra hace que la Luna parezca más grande y brillante, la microluna presenta el efecto contrario. Expertos indican que durante este fenómeno el satélite puede verse hasta un 5 por ciento más pequeño y cerca de un 10 por ciento menos luminoso que una luna llena promedio.

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Aunque el cambio puede parecer pequeño para algunas personas, quienes acostumbran observar el cielo o tomar fotografías astronómicas suelen notar la diferencia al comparar imágenes.

¿Por qué también se le llama Luna Azul?

Además de ser una Microluna, el fenómeno también recibirá el nombre de Luna Azul. Este término se utiliza cuando en un mismo mes calendario ocurren dos lunas llenas.

Mayo de 2026 inició con luna llena el día 1 y concluirá con otra el día 31, una combinación que no sucede constantemente debido a la duración del ciclo lunar.

Astrónomos aclaran que la Luna no adquirirá tonos azules ni cambiará de color durante la noche. El nombre proviene de una antigua expresión inglesa utilizada para describir eventos raros o poco comunes.

La combinación de ambos fenómenos ha hecho que esta Luna llena sea considerada una de las más particulares del año, especialmente porque será la Microluna más distante registrada en 2026.

¿Cuándo podrá verse la Microluna?

El fenómeno será visible durante la noche del domingo 31 de mayo en México y gran parte del mundo, siempre y cuando las condiciones del clima permitan observar el cielo despejado.

La Luna comenzará a aparecer desde el atardecer y recorrerá el cielo durante toda la noche. De acuerdo con cálculos astronómicos, el momento de mayor plenitud ocurrirá durante la madrugada del lunes 1 de junio, específicamente a las 02:45 horas, tiempo del centro de México.

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Uno de los aspectos más atractivos de este evento es que no será necesario utilizar telescopio ni equipo especializado. La Luna podrá apreciarse perfectamente a simple vista.