Marvel Tōkon Fighting Souls: Horarios de estreno y lista de personajes

El esperado videojuego Marvel Tōkon: Fighting Souls aterriza en las consolas y computadoras este jueves 6 de agosto. Los jugadores en México podrán arrancar sus partidas en PS5 y PC exactamente a las 9:00 horas (tiempo del centro). El estudio japonés Arc System Works toma las riendas de la franquicia y entrega un producto abarrotado de combates espectaculares.

Los fanáticos prepararon sus plataformas con mucha anticipación para el lanzamiento oficial. La fase de precarga ya funciona a máxima capacidad para los usuarios de PlayStation, con un peso de descarga de 23.575 GB. Quienes prefieren jugar desde el ordenador requieren liberar al menos 27 GB de espacio en sus discos duros. El juego hereda la mística combativa de la mítica saga Marvel vs Capcom.

Marvel Tōkon: Fighting Souls llega con una animación innovadora. Foto: Arc System Works

El equipo de desarrollo imprime su sello visual inconfundible en cada arena de batalla. Las animaciones desbordan energía y fusionan el estilo anime con la estética pura de los cómics estadounidenses. Los usuarios experimentarán una campaña narrativa donde héroes y villanos forjan alianzas para derrotar a un enemigo común. La historia destila la misma intensidad que las superproducciones cinematográficas actuales.

Horarios de lanzamiento para México y Centroamérica

Los servidores abrirán sus puertas de forma simultánea para varios países de la región latinoamericana. Los videojugadores residentes en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua comparten la ventana de estreno a las 9:00 horas bajo el huso horario UTC-6. La comunidad competitiva espera con ansias el momento para conectar los primeros golpes virtuales de la temporada.

La escena internacional de los deportes electrónicos observa de cerca este ambicioso proyecto digital. Los organizadores de torneos calculan una afluencia masiva de competidores durante las semanas iniciales de vida del juego. Las mecánicas agresivas prometen enfrentamientos veloces, combinaciones devastadoras y un espectáculo visual tremendo para los miles de espectadores en las distintas plataformas de transmisión en vivo.

Marvel Tōkon: Fighting Souls evoca a los Marvel vs Capcom. Foto: Arc System Works

El título ofrece un sistema de control sumamente accesible pero con enorme profundidad táctica. Arc System Works busca atrapar tanto a los veteranos de los juegos de pelea como a los seguidores casuales de los superhéroes. Los ataques especiales llenarán la pantalla de luces, rayos y explosiones con solo presionar una secuencia fluida de botones en el mando.

Doblaje oficial y plantilla de peleadores

La producción cuenta con un minucioso trabajo de actuación de voz completamente en español. Los desarrolladores integraron un guiño gigantesco para los seguidores más fieles de la marca: varios actores repiten sus papeles directamente desde las películas y series de televisión. Esta decisión creativa inyecta una dosis extra de familiaridad y realismo a cada diálogo del modo historia.

El plantel inicial incluye a 20 personajes distintos sacados directamente de las páginas de historietas. Los creadores dividieron a los combatientes en cinco cuartetos específicos según sus alianzas u orígenes heroicos. Iconos mundiales como Iron Man, Hulk y Spider-Man chocan frente a frente contra amenazas destructivas de la talla de Doctor Doom o el mismísimo Apocalipsis.

Marvel Tōkon: Fighting Souls tendrá una jugabilidad innovadora. Foto: Arc System Works

El estudio garantiza actualizaciones futuras para pulir el balance de las habilidades de todo el elenco. Los usuarios dominarán las tácticas de sus equipos favoritos para escalar rápidamente posiciones en las tablas de clasificación mundial. A continuación, revisa la lista completa de peleadores que integran la alineación estelar de este nuevo y violento universo virtual.

Equipos y personajes de Marvel Tōkon: Fighting Souls

Unbreakable X-Men

Tormenta (Storm)

Magik

Wolverine

Danger

Amazing Guardians

Spider-Man

Ms. Marvel

Star-Lord

Peni Parker

Fighting Avengers

Capitán América

Iron Man

Hulk

Black Panther (Shuri)

Knights of Doom

Doctor Doom

Ghost Rider (Robbie Reyes)

Duende Verde (Green Goblin)

Carnage

Villanos Globales y Desconocidos