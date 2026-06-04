¿God of War sin Kratos? Los creadores rompen el silencio sobre el nuevo juego

Santa Monica Studio y Cory Barlog confirman el regreso de Kratos como protagonista principal en el futuro de la saga. El famoso Dios de la Guerra cederá el reflector temporalmente en la próxima entrega oficial. El estudio desarrolla actualmente God of War: Laufey, un título centrado en la historia de Faye.

La exitosa franquicia mantiene al guerrero espartano como su rostro oficial desde el año 2005. El sorpresivo anuncio del cambio de personaje desató múltiples críticas negativas en las redes sociales. Seguidores radicales y figuras reconocidas de la industria cuestionaron la decisión de la compañía desarrolladora.

Kratos junto a su hijo en Asgard. Foto: PlayStation / Santa Mónica Studio

David Jaffe, creador y director original del primer juego, expresó públicamente su descontento por esta modificación narrativa. Marcas comerciales también se sumaron a las burlas sobre el rumbo del videojuego. La empresa de entretenimiento ignoró los ataques y defendió el proyecto como una innovación necesaria.

El impacto comercial de la marca exige un manejo cuidadoso de sus figuras icónicas. La transición hacia el nuevo personaje permite profundizar en el universo nórdico que catapultó las ventas globales durante 2018. Los jugadores descubrirán los secretos ocultos de la misteriosa guerrera antes del retorno del espartano.

Los foros de internet ardieron tras los primeros reportes sobre la ausencia del protagonista clásico. La estrategia de comunicación de la empresa falló al principio al omitir el formato real del lanzamiento. Las declaraciones recientes apagan el fuego mediático y estabilizan las expectativas del mercado internacional.

Entrevista exclusiva detalla el futuro del Dios de la Guerra

Los líderes del proyecto calmaron la controversia durante una charla oficial organizada por PlayStation. Cory Barlog, jefe creativo de la franquicia, garantizó la continuidad del espartano en las próximas aventuras. El directivo descartó un relevo definitivo en la dirección de la propiedad intelectual.

Kratos en Asgard. Foto: PlayStation / Santa Mónica Studio

God of War: Laufey funcionará estrictamente como un spin-off para expandir la historia de los gigantes. Los desarrolladores rechazaron replicar la fórmula de The Last of Us, donde la secuela cambió radicalmente el peso protagónico. La travesía de Faye servirá como una excepción temporal dentro del canon de la marca.

"Siempre existirán juegos sobre él, como ocurrió durante toda la historia", sentenció Barlog ante las cámaras. El creativo reconoció la emoción del equipo por explorar nuevas vertientes sin abandonar sus raíces. La productora planea expandir la narrativa general sin sacrificar la identidad que forjó su éxito comercial.

Santa Monica Studio lanza comunicado para los fans de PS5

Ariel Lawrence, directora del nuevo proyecto, reafirmó la postura de su compañero durante la misma transmisión de video. "No podemos omitir las historias sobre el grandote", aseguró la líder del equipo de desarrollo. La encargada del próximo lanzamiento prometió más videojuegos con el ícono destructivo de la consola nipona.

Kratos como vencedor en God of War Ragnarok. Foto: PlayStation / Santa Mónica Studio

La cuenta oficial del estudio publicó un mensaje en la red social X para disipar las dudas restantes. "Él es el Dios de la Guerra, tenemos muchas más historias que contar con él", detalló el comunicado corporativo. El texto invitó a los jugadores a disfrutar este viaje al más allá de los dioses.

El equipo de diseño espera el respaldo de su comunidad en esta aventura alterna junto a la madre de Atreus. La prensa especializada rumora que la entrega llegará a la consola PS5 hasta el año 2027. Los fanáticos aguardan la fecha oficial de lanzamiento mientras anticipan el regreso definitivo del destructor del Olimpo.