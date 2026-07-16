Serie de "God of War" se detiene tras lesión de Ryan Hurst durante el rodaje

La producción de la esperada serie live-action de God of War sufrió un inesperado contratiempo luego de que Ryan Hurst, actor encargado de dar vida a Kratos, resultara lesionado mientras filmaba una escena de acción.

De acuerdo con información publicada por TMZ, el intérprete sufrió un desgarro en el bíceps durante las grabaciones, una lesión que requerirá una intervención quirúrgica y lo mantendrá alejado del set por un tiempo.

Foto: God of War

¿Cómo afecta esta lesión a la serie?

El accidente obligó a detener temporalmente las grabaciones, ya que Hurst es el protagonista de la historia. Aunque todavía no existe una fecha oficial para reanudar la producción, las primeras versiones apuntan a que el proyecto podría retrasarse.

Hasta el momento no se han revelado detalles sobre la escena o la acrobacia en la que ocurrió el incidente.

¿Quiénes forman parte del elenco de God of War?

Ryan Hurst, conocido por sus participaciones en The Walking Dead y Sons of Anarchy, encabezará el reparto como Kratos.

A su lado estará el joven Callum Vinson, quien interpretará a Atreus, el hijo del protagonista. El elenco también incluye a Ólafur Darri Ólafsson en el papel de Thor y a Mandy Patinkin como Odín.

Foto: Instagram Callum Vinson

Las grabaciones se realizan actualmente en Vancouver, Canadá.

Hasta ahora, Amazon Studios ha optado por no emitir declaraciones sobre el accidente ni sobre el posible impacto que tendrá en el calendario de producción.

¿De qué tratará la serie de "God of War"?

La adaptación televisiva está basada en la etapa nórdica del exitoso videojuego desarrollado por Santa Monica Studio. La historia sigue a Kratos y su hijo Atreus, quienes emprenden un viaje para cumplir el último deseo de Faye: esparcir sus cenizas en la cima de la montaña más alta de los Nueve Reinos.

Foto: PlayStation / Santa Mónica Studio

Durante esa travesía, ambos enfrentarán criaturas mitológicas, dioses y distintos desafíos, mientras fortalecen la compleja relación entre padre e hijo.¿Cuándo se estrenará la adaptación?

La serie está siendo desarrollada por Amazon MGM Studios en colaboración con Sony Pictures Television para Prime Video y tiene a Ronald D. Moore como showrunner.

Las primeras imágenes de la adaptación han generado gran expectativa entre los seguidores de God of War. El diseño del vestuario y la caracterización de los personajes muestran un trabajo enfocado en mantener la esencia visual del juego.

Además del aspecto estético, la producción busca trasladar a la pantalla la relación entre Kratos y Atreus, conservando la personalidad que convirtió a ambos personajes en los favoritos de los jugadores. La dinámica entre padre e hijo será uno de los ejes principales de la historia y uno de los mayores desafíos de esta versión live-action.

Aunque inicialmente su estreno estaba previsto entre finales de 2026 y principios de 2027, la lesión de Ryan Hurst podría modificar ese calendario. Además, el proyecto ya cuenta con dos temporadas confirmadas antes de su lanzamiento.