¡El día en que Sera cayó! 'Gears of War: E-Day' ya tiene fecha de estreno

Gears of War: E-Day abrió el Xbox Games Showcase 2026 con una de las presentaciones más esperadas por los seguidores de la saga: su primer gameplay. The Coalition mostró un avance centrado en la intensidad de los combates, el nivel de detalle de sus escenarios y el regreso a uno de los momentos más importantes dentro de la historia de Gears of War: el Día de la Emergencia.

Durante la presentación también se confirmó que el juego llegará el 6 de octubre de 2026 a Xbox Series X|S, PC y Xbox Game Pass desde el día de lanzamiento. Además, se informó que, al menos por ahora, el título no estará disponible para PlayStation 5.

Gears of War: E-Day muestra su primer gameplay

El nuevo avance de Gears of War: E-Day permitió ver por primera vez cómo lucirá la jugabilidad de esta precuela desarrollada por The Coalition. El tráiler muestra a Marcus Fenix en una versión más joven, antes de convertirse por completo en el soldado marcado por la guerra que los fans conocieron en las entregas principales.

A diferencia de su imagen más reconocible, en este primer vistazo Marcus aparece sin la armadura clásica de la saga, lo que también permite ver una mayor movilidad durante los combates. El personaje avanza por las calles de Sera mientras el caos se desata a su alrededor y la amenaza Locust aparece por primera vez ante la humanidad.

El gameplay mantiene varios elementos asociados con la identidad de Gears of War: tiroteos intensos, cobertura, enfrentamientos cercanos y una atmósfera marcada por la destrucción. Sin embargo, al tratarse de una precuela, el avance también busca mostrar el impacto inicial de la invasión Locust y el terror de una guerra que apenas comienza.

Gears of War: E-Day XBOX

¿Qué es el E-Day en Gears of War?

El E-Day es uno de los eventos más importantes dentro de la historia de Gears of War. Se trata del momento en que la horda Locust emerge desde el subsuelo y ataca a la humanidad en el planeta Sera.

En la cronología de la saga, este acontecimiento marca el inicio de una guerra brutal que cambia para siempre la vida de los personajes principales. Por eso, Gears of War: E-Day no funciona como una continuación directa de las entregas anteriores, sino como una historia de origen para entender cómo comenzó el conflicto.

El nuevo juego permitirá ver ese momento desde la perspectiva de Marcus Fenix y Dominic Santiago, dos de los personajes más importantes de la franquicia. La apuesta de The Coalition parece estar centrada en recuperar el tono crudo, violento y desesperado que hizo reconocible a la saga desde su primera entrega.

Gears of War: E-Day ya tiene fecha de lanzamiento

Además del primer gameplay, Xbox confirmó que Gears of War: E-Day se lanzará el 6 de octubre de 2026.

El título estará disponible para Xbox Series X|S y PC. También llegará desde el primer día a Xbox Game Pass, una estrategia que mantiene a la franquicia como uno de los lanzamientos más importantes dentro del catálogo de Microsoft.

La fecha coloca al juego en una ventana clave para la industria, durante la temporada fuerte de estrenos de otoño, cuando suelen llegar algunos de los títulos más esperados del año.

Gears of War: E-Day no llegará a PS5

Uno de los datos que más llamó la atención tras la presentación fue la confirmación de que Gears of War: E-Day no llegará a PlayStation 5.

Aunque en los últimos años Xbox ha llevado algunas de sus franquicias a otras plataformas, este nuevo título de Gears of War se mantendrá como lanzamiento para Xbox Series X|S, PC y Xbox Game Pass.