¿Cómo jugar gratis el videojuego del Mundial con tu cuenta de Netflix?

La plataforma de streaming Netflix lanzó a nivel global el título FIFA World Cup: Launch Edition. El estreno mundial ocurrió este 11 de junio de 2026 y ofrece acceso gratuito para todos los usuarios con una suscripción activa. El sistema permite disputar los partidos del Mundial directamente desde las pantallas de los hogares.

Los desarrolladores diseñaron la experiencia para funcionar mediante la tecnología en la nube de Netflix Games. Los usuarios omiten las descargas de archivos pesados y ahorran espacio en los discos duros de sus dispositivos. La herramienta enlaza el televisor o la computadora con un teléfono inteligente para controlar todas las acciones en la cancha.

Así luce el videojuego del Mundial en Netflix. Foto: Netflix

Pasos para iniciar el partido en tu pantalla

Para arrancar el encuentro, el jugador requiere abrir la aplicación oficial en una Smart TV compatible o ingresar mediante un navegador web. El título aparece disponible inmediatamente dentro de la pestaña exclusiva de Juegos ubicada en el menú principal de la plataforma digital.

Al seleccionar el título futbolístico, la pantalla principal despliega un código QR de gran tamaño. El usuario necesita escanear esta imagen con la cámara principal de su dispositivo inteligente, sin importar si utiliza un sistema operativo Android o un iPhone.

El videojuego del Mundial de Netflix tiene licencias oficiales. Foto: Netflix

El escaneo rápido activa automáticamente la App Game Controller en el teléfono celular. Esta acción transforma la pantalla táctil del móvil en un joystick digital completamente funcional. El sistema de emparejamiento conecta los equipos en segundos y permite iniciar el partido de forma inmediata.

El ecosistema de videojuegos en la nube opera inicialmente en más de 20 naciones seleccionadas. Territorios clave como México, España, Brasil, Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido cuentan con el acceso habilitado. La compañía planea expandir el servicio hacia otras regiones mientras avanza la justa deportiva.

Licencias oficiales y cero microtransacciones

Los estudios Delphi Interactive y Refactor Games construyeron este simulador con un enfoque puramente arcade. El proyecto marca el retorno de las licencias directas de la FIFA al mercado del entretenimiento digital, tras la histórica separación comercial del máximo organismo con la marca EA Sports.

El título integra las 48 selecciones oficiales clasificadas al torneo, incluyendo plantillas completas de México, Argentina y Brasil. Los diseñadores modelaron meticulosamente los 16 estadios sedes e incorporaron una base de datos real con los 1,248 jugadores convocados para la competencia norteamericana.

Así se ve un portero en el videojuego de Netflix. Foto: Netflix

El apartado técnico ostenta mecánicas simplificadas basadas en gestos táctiles. Los jugadores deslizan o presionan botones básicos para ejecutar pases filtrados y anotar goles. Este diseño amigable garantiza que cualquier aficionado disfrute del juego sin necesitar experiencia previa en simuladores deportivos de alta dificultad.

El código incorpora un Modo Multijugador Local diseñado para vincular hasta cuatro teléfonos celulares simultáneamente en una sola televisión. Los usuarios organizan retas presenciales y eligen entre múltiples formatos: partido rápido, tandas de penales, el modo Torneo completo del Mundial o la serie de desafíos diarios.

El modelo económico del videojuego elimina por completo las compras con dinero real y rechaza las mecánicas tipo Ultimate Team. Los usuarios acumulan monedas internas exclusivamente al ganar partidos o superar los retos diarios. Estos recursos virtuales sirven para mejorar los atributos técnicos de las plantillas de manera justa.