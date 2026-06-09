¿La verás? Netflix anuncia cuándo se estrena la cuarta temporada de 'Lupin'

¡Assane Diop está listo para volver con un nuevo golpe! Netflix anunció que Lupin, una de sus series francesas más exitosas a nivel internacional, regresará con su cuarta parte en octubre de 2026.

La nueva entrega de la serie protagonizada por Omar Sy se estrenará el 23 de octubre, con ocho episodios que continuarán la historia del caballero ladrón inspirado en las aventuras de Arsène Lupin, el personaje creado por el escritor francés Maurice Leblanc.

El regreso de Lupin marca una nueva etapa para Assane Diop después de los acontecimientos de la tercera parte, donde el personaje volvió a quedar atrapado entre su vida como fugitivo, sus planes de venganza y los secretos que rodean a su familia.

¿Cuándo se estrena Lupin parte 4 en Netflix?

La serie volverá con ocho episodios y con Omar Sy nuevamente en el papel de Assane Diop, el ladrón de guante blanco que utiliza disfraces, engaños, inteligencia y trucos de prestidigitador para ejecutar robos imposibles.

Netflix ya había confirmado que la nueva entrega llegaría durante el otoño de 2026, pero ahora el regreso de la serie quedó ubicado en el calendario para octubre, pues se confirmó que se estrenará el 23 de octubre de 2026.

Lupin regresará con su cuarta temporada Emmanuel Guimier/Netflix

Omar Sy vuelve como Assane Diop

Omar Sy retomará el papel que convirtió a Lupin en un fenómeno global. Su personaje, Assane Diop, está inspirado en Arsène Lupin, el famoso ladrón caballeroso de la literatura francesa.

A diferencia de una adaptación directa de los libros, la serie presenta a Assane como un hombre contemporáneo que toma a Lupin como modelo para ejecutar sus planes. Su historia comenzó con la búsqueda de justicia por la muerte de su padre, acusado injustamente por una familia poderosa.

Desde entonces, Assane se ha movido entre robos espectaculares, persecuciones, identidades falsas y conflictos personales que involucran a su expareja Claire y a su hijo Raoul.

Lupin regresa con su cuarta temporada en Netflix Emmanuel Guimier/Netflix

¿Quiénes regresan en Lupin parte 4?

Además de Omar Sy, la cuarta parte de Lupin contará con el regreso de varios integrantes del elenco principal.

Entre los actores confirmados están Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab, Shirine Boutella, Théo Christine y Laïka Blanc-Francard. La serie es una producción de Gaumont en colaboración con Carrousel Studios. Fue creada por George Kay en colaboración con François Uzan, Marie Roussin, Florent Meyer y Tigran Rosine.

Los ocho episodios de la cuarta entrega fueron escritos por Mathilde Arnaud, Jean-Yves Arnaud, Tigran Rosine y Florent Meyer. La dirección estará a cargo de Édouard Salier, Everardo Gout y Hugo Gélin.

bgpa