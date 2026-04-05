Artemis II en vivo México: a qué hora y dónde ver el sobrevuelo lunar

Después de más de medio siglo, el ser humano vuelve a mirar a la Luna, pero esta vez no a través de telescopios, sino desde la ventana de la cápsula Orion. La misión Artemis II, que despegó el pasado 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy, está a punto de alcanzar su hito más crítico: el sobrevuelo lunar.

Este evento no solo representa un avance tecnológico sin precedentes, sino que marca el inicio de una nueva era en la exploración espacial tripulada.

Si no quieres perderte ni un segundo de este momento histórico, aquí te decimos los horarios exactos para México y las plataformas donde podrás seguir la transmisión en tiempo real.

¿A qué hora es el sobrevuelo lunar de Artemis II en México?

El momento de mayor aproximación a la superficie lunar y el inicio del periodo de observación crítica ocurrirá este lunes 6 de abril de 2026. Para los espectadores en el centro de México, la agenda queda de la siguiente manera:

7:45 a.m. Comienza la transmisión (en inglés) de las operaciones de llenado de combustible del cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS, por sus siglas en inglés), con imágenes del cohete y comentarios en directo .

Comienza la transmisión (en inglés) de las operaciones de llenado de combustible del cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS, por sus siglas en inglés), con imágenes del cohete y comentarios en directo 12:40 p.m.: Comienza la cobertura de NASA+ (en inglés) del despegue. La transmisión continúa en YouTube tras el despliegue de los paneles solares de Orion en el espacio.

NASA+ (en inglés) del despegue. La transmisión continúa en YouTube tras el despliegue de los paneles solares de Orion en el espacio. 4:45 p.m.: Comienza la cobertura del lanzamiento en español en el canal de YouTube en español de la NASA y en NASA+, la cual continuará hasta aproximadamente 15 minutos después del despegue.

canal de YouTube en español de la NASA y en NASA+, la cual continuará hasta aproximadamente 15 minutos después del despegue. Aproximadamente dos horas y media después del lanzamiento, la NASA ofrecerá una rueda de prensa tras el encendido de la etapa superior del cohete SLS para enviar a Orion y a su tripulación a la órbita terrestre alta.

La NASA guía Artemis II desde Houston, retomando lecciones clave del programa Apolo para su viaje a la Luna. AFP

¿Dónde ver el evento en vivo?

Para esta misión, la NASA ha democratizado el acceso a la información como nunca antes. Estas son las mejores opciones para seguir el trayecto:

NASA+: La plataforma de streaming gratuita de la agencia espacial ofrecerá la señal más técnica y sin interrupciones.

La plataforma de streaming gratuita de la agencia espacial ofrecerá la señal más técnica y sin interrupciones. YouTube (NASA Official): Ideal para ver el chat en vivo y las recreaciones en 3D de la trayectoria de Orion.

Ideal para ver el chat en vivo y las recreaciones en 3D de la trayectoria de Orion. Netflix: En un acuerdo histórico, la plataforma de streaming contará con una transmisión especial titulada "Artemis: El Regreso", que incluirá cámaras de ultra alta definición instaladas en el exterior de la cápsula.

¿Por qué es importante este sobrevuelo?

A diferencia de las misiones Apolo, Artemis II no aterrizará en la Luna. Su objetivo es realizar una trayectoria de "retorno libre", utilizando la gravedad lunar para impulsar a la cápsula de regreso a la Tierra. Este vuelo de prueba es el paso final para validar los sistemas de soporte vital antes de que Artemis III intente llevar a la primera mujer y al próximo hombre a la superficie lunar en el Polo Sur, una zona rica en hielo de agua.

Este lunes, mientras Orion se desliza a poco más de 7 mil 500 kilómetros de la superficie lunar, México tendrá un asiento de primera fila para presenciar cómo la humanidad rompe sus propios límites. ¡Prepara tus dispositivos y sé parte de la historia!

bgpa