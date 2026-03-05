¿El virus del sarampión puede mutar una vez que entra en el cuerpo?

El virus del sarampión se mantiene como una de las enfermedades más contagiosas. Esta situación despierta dudas sobre la capacidad de este invasor para mutar una vez que infecta el cuerpo humano.

El comportamiento del sarampión es distinto al de otros virus que cambian de apariencia constantemente. Su estructura posee una estabilidad que define la forma en que el sistema de defensa lo identifica y combate. Esta característica permite que las vacunas desarrolladas hace décadas mantengan su efectividad actual.

El virus del sarampión no muta en el cuerpo. Canva

¿El virus del sarampión puede mutar en el cuerpo?

El virus del sarampión no muta de forma inmediata al entrar en el organismo. Tras generar la característica fiebre y el sarpullido, el patógeno es neutralizado por las defensas sin alterar su secuencia genética durante ese periodo de infección aguda.

Estas son las características de este agente, de acuerdo con un estudio publicado en Eurosurveillance y una investigación disponible en Current Issues in Molecular Biology (CIMB):

Fiel a su diseño: Su comportamiento habitual es estable y no suele presentar variaciones genéticas dentro de un solo paciente.

Su comportamiento habitual es estable y no suele presentar variaciones genéticas dentro de un solo paciente. Cambios poblacionales: El virus salvaje acumula modificaciones de forma muy lenta mientras salta de un individuo a otro durante los brotes, mas no en el transcurso de una sola infección aislada.

Los niños pequeños son quienes podrían llegar a tener problemas con el virus del sarampión. Canva

¿Qué factores podrían provocar que el virus mute?

Aunque su código genético es firme, existe un escenario donde el virus se transforma de manera preocupante. Esto sucede cuando logra esquivar al sistema inmune y se refugia en el tejido cerebral, iniciando un proceso de cambio que puede durar años.

Estos son algunos factores de la mutación, como explica un estudio publicado en Viruses y un artículo disponible en PLOS Pathogens:

Largo letargo: El tiempo es el factor principal; el virus permanece latente entre 5 y 20 años, aprovechando este lapso para cambiar en secreto.

El tiempo es el factor principal; el virus permanece latente entre 5 y 20 años, aprovechando este lapso para cambiar en secreto. Modificaciones estructurales: Para colonizar las neuronas, altera sus proteínas de fusión y matriz, lo que le permite saltar entre células cerebrales sin ser detectado.

Para colonizar las neuronas, altera sus proteínas de fusión y matriz, lo que le permite saltar entre células cerebrales sin ser detectado. Entorno inflamatorio: La deficiencia de vitamina A y los bajos niveles de antioxidantes favorecen un ambiente donde el virus tiene ventaja para replicarse y transformarse.

Esta mutación lenta deriva en la panencefalitis esclerosante subaguda (SSPE), una complicación neurológica letal que afecta a una de cada 10,000 personas infectadas.

El virus del sarampión podría alojarse en el cerebro a lo largo de los años. Canva

¿Quiénes son más propensos a experimentar estos cambios?

El virus busca organismos con defensas inmaduras o dañadas para instalarse y mutar. Aprovecha la vulnerabilidad del sistema nervioso en etapas críticas del desarrollo o en estados de debilidad inmunológica para asegurar su permanencia.

Estas personas podrían presentar complicaciones con el virus, de acuerdo con CIMB:

Bebés y niños pequeños: Quienes contraen la infección natural antes de los cinco años tienen el mayor riesgo de que el virus persista en el cerebro y cause panencefalitis.

Quienes contraen la infección natural antes de los cinco años tienen el mayor riesgo de que el virus persista en el cerebro y cause panencefalitis. Personas inmunodeprimidas: En pacientes con condiciones como el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), las mutaciones avanzan con rapidez, lo que podría causar una encefalitis mortal en pocos meses.

En pacientes con condiciones como el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), las mutaciones avanzan con rapidez, lo que podría causar una encefalitis mortal en pocos meses. Población con desnutrición: La carencia de nutrientes debilita el escudo inicial y facilita que el agente infeccioso avance hacia zonas profundas desde el primer contacto.

La vacuna logra neutralizar al virus del sarampión. Canva

¿Cuál es el papel de la vacuna para evitar que el virus entre en el cuerpo?

La inmunización funciona como un bloqueo que impide al intruso cruzar la puerta hacia el organismo. Al entrenar al cuerpo para crear anticuerpos, la enfermedad es incapaz de causar problemas de salud.

Así funciona la vacuna, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en EU (CDC):

Bloqueo celular: El biológico neutraliza al virus antes de que penetre en las células y corta su ciclo de vida.

El biológico neutraliza al virus antes de que penetre en las células y corta su ciclo de vida. Freno a contagios: Si una persona vacunada llegara a tener contacto con el virus, su carga viral es tan baja que el riesgo de transmitirlo a terceros es casi nulo.

Si una persona vacunada llegara a tener contacto con el virus, su carga viral es tan baja que el riesgo de transmitirlo a terceros es casi nulo. Escudo comunitario: Alcanzar una cobertura superior al 95% genera inmunidad de rebaño para proteger a recién nacidos y personas que no pueden recibir la inyección.

El sarampión posee una tasa de mutación menor a la de otros virus respiratorios, lo que garantiza que las dos dosis del esquema oficial mantengan una protección superior al 97%.