Buscan 'cura funcional' contra el mieloma múltiple

Por décadas, el mieloma múltiple fue considerado una sentencia de tratamiento complejo y pronóstico reservado; sin embargo, la medicina actual está alcanzando un hito: la cura funcional. Durante el evento Beyond Blood de Johnson & Johnson, especialistas destacaron cómo la innovación en terapias combinadas y el uso de anticuerpos biespecíficos están transformando la vida de los pacientes en México.

¿Qué es la "cura funcional"?

A diferencia de la erradicación total del cáncer, en el mieloma múltiple se habla de una cura funcional cuando un paciente logra mantenerse libre de enfermedad por un periodo de cinco años.

Gracias a los fármacos actuales, se están observando remisiones muy prolongadas que permiten a los pacientes retomar su vida con normalidad.

Aunque la enfermedad es sumamente heterogénea —con casos que responden por 20 años y otros que recaen pronto—, la meta de la industria y la comunidad médica es estandarizar estos resultados positivos.

La era de las "cuadrupletas": Atacar por cuatro frentes

La estrategia más efectiva hoy en día es el uso de cuadrupletas, que combinan cuatro tipos de medicamentos para asfixiar a las células cancerosas antes de que generen resistencia.

Esta combinación ganadora se compone de:

Anticuerpos monoclonales (Anti-CD): Se unen directamente a la célula de mieloma para que el sistema inmune la detecte y destruya .

Inhibidores del proteosoma: Bloquean el "bote de basura" de la célula (el proteosoma), provocando que las proteínas inservibles se acumulen hasta que la célula explote y muera .

Inmunomoduladores: Alteran el entorno o "microambiente" donde vive la célula cancerosa, haciendo que le sea imposible sobrevivir fuera de su interacción con el cuerpo .

Alteran el entorno o "microambiente" donde vive la célula cancerosa, haciendo . Esteroides: Utilizados para potenciar el efecto y regular respuestas del organismo.

"La idea de dar cuatro medicamentos al mismo tiempo es atacarla por múltiples sitios para tratar de que no salgan subclonas que vayan siendo resistentes", explicó la Dra. Karla Alexandra Sánchez, hematóloga del INCAN.

Los anticuerpos monoclonales Especial

Anticuerpos biespecíficos en México

Una de las noticias más relevantes para el mercado mexicano es la autorización de los anticuerpos biespecíficos. Estos medicamentos están autorizados en el país a partir de la segunda línea de tratamiento para pacientes "triple clase expuestos" (aquellos que ya pasaron por las tres cajas básicas de fármacos).

Si un paciente inicia su tratamiento con una cuadrupleta, puede acceder a estas terapias avanzadas de redireccionamiento de células T de forma más temprana, mejorando significativamente sus expectativas de supervivencia.

El mieloma múltiple en México

A pesar de ser catalogado como una enfermedad rara, el mieloma múltiple representa un desafío crítico para el sistema de salud mexicano. Con una alta tasa de mortalidad y un registro estadístico fragmentado, especialistas advierten que el subdiagnóstico está ocultando la verdadera magnitud de este cáncer en el país.

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sitúan a México en un escenario complejo:

Se registran aproximadamente 2 mil 300 casos nuevos al año.

Sin embargo, las defunciones superan las mil 500 anuales , lo que refleja una relación de mortalidad muy estrecha respecto al diagnóstico.

, lo que refleja una relación de mortalidad muy estrecha respecto al diagnóstico. Tan solo en el Instituto Nacional de Cancerología (INCAN), se atienden cerca de 120 pacientes nuevos cada año, ocupando el tercer o cuarto lugar entre las neoplasias hematológicas más frecuentes de la institución.

Los biespecíficos ayudan a las células a detectar las células con mieloma múltiple Especial

El "agujero negro" de la estadística nacional

Uno de los mayores obstáculos para combatir la enfermedad es la falta de información certera. Actualmente, México no cuenta con una base de datos nacional unificada que permita conocer el panorama real en provincia.

Aunque centros de tercer nivel como el INCAN o el Hospital General de México llevan sus propias estadísticas, estas no representan a todo el país. Existe una pobre referencia de pacientes desde los centros de salud básicos hacia las instituciones especializadas, lo que retrasa el tratamiento.

El Registro Nacional de Cáncer aún enfrenta el reto de que los médicos en todos los estados reporten cada caso de manera obligatoria y sistemática.

Un diagnóstico que llega tarde

El mieloma múltiple es una enfermedad multisistémica que suele confundirse con otros padecimientos. El desafío no es solo diagnosticarlo a tiempo, sino detectarlo en su etapa precursora (MGUS), la cual está presente hasta en el 5% de los adultos mayores de 40 años.