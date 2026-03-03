¿Por qué no es mejor obtener inmunidad “natural” contrayendo el sarampión?

El sarampión se desplaza por el aire con una agilidad alarmante, pero la inmunización detiene su avance y previene daños irreversibles en el organismo. La creencia de que enfrentar la enfermedad de forma natural fortalece el cuerpo choca con la realidad científica: el virus salvaje actúa como un invasor que desmantela las defensas.

Entender la mecánica de este virus permite proteger la salud individual y colectiva. Mientras que el contagio directo implica riesgos elevados de hospitalización y secuelas permanentes, la vacunación entrena al sistema de defensa sin exponerlo al peligro de la infección real.

Contagiarse de sarampión no es la mejor forma de conseguir la inmunidad. Canva

¿Por qué no es mejor obtener inmunidad "naturalmente" contrayendo el sarampión?

Confiar en que enfermarse de forma natural genera una protección superior es un error que ignora la agresividad del virus. Al padecer la infección, el sistema de defensa entra en un estado de colapso debido a un fenómeno conocido como "amnesia inmunológica".

Por estas razones no es mejor obtener inmunidad mediante el contagio, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y un estudio en Current Opinion in Virology:

Borrado de anticuerpos: El virus salvaje elimina entre el 11% y el 73% de las defensas previas. Esto provoca que el organismo olvide cómo combatir infecciones que ya había superado.

El virus salvaje elimina entre el 11% y el 73% de las defensas previas. Esto provoca que el organismo olvide cómo combatir infecciones que ya había superado. Vulnerabilidad prolongada: Esta amnesia deja el cuerpo expuesto a bacterias y otros virus comunes durante varios años tras haber superado el cuadro inicial de sarampión.

Esta amnesia deja el cuerpo expuesto a bacterias y otros virus comunes durante varios años tras haber superado el cuadro inicial de sarampión. Peligro constante: La supuesta inmunidad natural llega a un costo muy alto, incluyendo complicaciones que comprometen la vida, algo innecesario frente a la existencia de alternativas seguras.

El virus del sarampión borra la memoria del sistema inmune y deja a las personas expuestas. Canva

¿Cuáles son los riesgos de padecer sarampión?

Lejos de ser una erupción cutánea pasajera, este virus se sitúa entre los más contagiosos del mundo. Un solo individuo infectado tiene la capacidad de transmitir el virus hasta a 18 personas que carezcan de protección. Aunque inicia con fiebre alta y tos, el panorama clínico puede oscurecerse con rapidez.

Hospitalización: La gravedad es tal que, en registros recientes de la región europea, el 60% de los contagiados requirió internamiento médico.

La gravedad es tal que, en registros recientes de la región europea, el 60% de los contagiados requirió internamiento médico. Daños irreversibles: La infección desencadena complicaciones como ceguera, neumonía severa e inflamación cerebral, dejando secuelas que alteran la funcionalidad del cuerpo de forma permanente.

La infección desencadena complicaciones como ceguera, neumonía severa e inflamación cerebral, dejando secuelas que alteran la funcionalidad del cuerpo de forma permanente. Riesgo mortal: El virus sigue cobrando vidas, afectando con especial dureza a menores de cinco años en comunidades con esquemas de vacunación incompletos.

El sarampión puede ser letal para los niños menores de cinco meses. Canva

¿Cómo protege la vacuna contra el sarampión?

La inmunización médica entrena a las defensas sin el riesgo de desarrollar la enfermedad. Las dosis contienen virus atenuados, que son versiones debilitadas sin la fuerza necesaria para enfermar al paciente, pero capaces de generar memoria biológica.

Así ayuda la vacuna contra el sarampión, como explica un estudio publicado en Human Vaccines & Immunotherapeutics:

Alta eficacia: Completar el esquema de dos dosis crea una barrera protectora superior al 97%, lo que anula los estragos del virus real.

Completar el esquema de dos dosis crea una barrera protectora superior al 97%, lo que anula los estragos del virus real. Memoria intacta: A diferencia del contagio salvaje, la vacuna no daña el repertorio inmune previo; los escudos contra otras infecciones se mantienen robustos.

A diferencia del contagio salvaje, la vacuna no daña el repertorio inmune previo; los escudos contra otras infecciones se mantienen robustos. Inmunidad colectiva: Al recibir la dosis, se contribuye a la inmunidad de rebaño. Esta es una forma segura de proteger a bebés que, por su corta edad, aún no pueden ser vacunados.

La vacuna es la única forma segura de conseguir una inmunidad contra el sarampión. Canva

¿Dónde recibir la vacuna y cuáles son las dosis necesarias?

Acceder a la protección es un proceso sencillo en los centros de salud públicos. Instituciones como el IMSS o el ISSSTE disponen de las dosis necesarias para cubrir a la población infantil y adulta.

Estas son las dosis recomendadas de la vacuna, de acuerdo con la Secretaría de Salud (Ssa):

Portal informativo: El sitio oficial “¿Dónde me vacuno?” muestra los lugares en los que está disponible la aplicación.

El sitio oficial muestra los lugares en los que está disponible la aplicación. Dosis pediátricas: El esquema marca la primera aplicación a los 12 meses y el refuerzo a los 18 meses de edad con la vacuna SRP, que protege contra sarampión, rubéola y paperas.

El esquema marca la primera aplicación a los 12 meses y el refuerzo a los 18 meses de edad con la vacuna SRP, que protege contra sarampión, rubéola y paperas. Jóvenes y adultos: Quienes tienen entre 10 y 49 años sin antecedentes de vacunación requieren dos inyecciones de la Doble Viral (SR).

Quienes tienen entre 10 y 49 años sin antecedentes de vacunación requieren dos inyecciones de la Doble Viral (SR). Dosis cero: En situaciones de brote, los bebés de 6 a 11 meses reciben una aplicación preventiva para fortalecer su respuesta temprana.

Mantener el esquema actualizado es la única estrategia efectiva para neutralizar la amnesia inmunológica y garantizar la integridad del sistema de defensa a largo plazo.