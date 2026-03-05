Cofepris aprueba vacuna contra el dengue de Takeda en México

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aprobó en México la vacuna contra el dengue Qdenga, desarrollada por la biofarmacéutica Takeda Pharmaceutical Company, lo que abre la puerta a su distribución en el país como una nueva herramienta para prevenir esta enfermedad transmitida por mosquitos.

Con esta autorización, México se suma a más de 40 países donde la vacuna ya cuenta con registro sanitario. En América Latina, el biológico también está aprobado en países como Argentina, Brasil y Colombia.

La empresa informó a través de un comunicado que, tras obtener el registro sanitario, se encuentra preparando el proceso para la distribución y disponibilidad del producto en el país conforme a los lineamientos establecidos por las autoridades sanitarias.

Aval internacional y precalificación de la OMS

La vacuna también ha recibido respaldo de organismos regulatorios internacionales. En 2022 obtuvo una opinión positiva del Comité de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Europea de Medicamentos, lo que permitió su autorización en la Unión Europea.

Además, el biológico está precalificado por la Organización Mundial de la Salud, un proceso que facilita su adquisición por agencias del sistema de Naciones Unidas, entre ellas UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud. Actualmente, la vacuna cuenta con autorización en 41 países.

El gobierno mexicano aprobó la vacuna contra el dengue Especial

Estudio clínico con más de 20 mil participantes

La aprobación se basa en los resultados del estudio clínico de fase 3 TIDES (Tetravalent Immunization against Dengue Efficacy Study), que evaluó la eficacia y seguridad del biológico en más de 20 mil participantes en distintos países.

El seguimiento clínico se extendió durante siete años y mostró que la vacuna ofrece protección contra el dengue y contribuye a reducir el riesgo de hospitalización asociado a la enfermedad.

Los resultados también indicaron que mantiene un perfil de seguridad favorable cuando se administra en un esquema de dos dosis.

El dengue como reto sanitario

El dengue es una enfermedad viral transmitida por mosquitos del género Aedes, particularmente Aedes aegypti. La infección puede provocar síntomas como fiebre alta, dolor muscular, dolor detrás de los ojos y erupciones cutáneas. En algunos casos evoluciona hacia formas graves que requieren hospitalización.

En regiones tropicales y subtropicales, como gran parte de América Latina, el dengue representa un reto recurrente para los sistemas de salud debido a brotes estacionales y al aumento de casos en periodos de alta circulación del virus.

La llegada de nuevas herramientas de prevención, como las vacunas, forma parte de las estrategias para reducir el impacto de la enfermedad junto con medidas de control del mosquito vector y vigilancia epidemiológica.

Próximos pasos para su disponibilidad

Tras la aprobación regulatoria, Takeda informó que trabaja en los preparativos logísticos y regulatorios para que la vacuna esté disponible en México, aunque aún no se ha detallado una fecha específica para su comercialización.

La autorización marca un paso dentro de los esfuerzos globales para ampliar las opciones de prevención frente al dengue, una enfermedad que continúa registrando millones de infecciones cada año en diferentes regiones del mundo.

¿En qué consiste la vacuna contra dengue?

La vacuna candidata tetravalente contra el dengue (TAK-003) de Takeda se basa en un virus del dengue vivo atenuado serotipo 2, que ofrece la ‘estructura’ genética para los cuatro virus de la vacuna.

La vacuna atenuada contra el dengue es lo más parecido al virus real, porque el virus está entero y porque está activo; es decir, conserva su capacidad de replicarse dentro de las células. Como resultado, la vacuna a base de virus atenuados simula muy bien la infección e induce una respuesta inmune muy similar.

bgpa