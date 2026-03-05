UNAM desarrolla un kit para la detección del cáncer bucal

La detección oportuna del cáncer bucal es fundamental para tratar la enfermedad con éxito. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) impulsa un kit especializado para ofrecer respuestas preventivas rápidas ante esta enfermedad.

Al integrar el uso de químicos colorantes con la fotografía digital, es posible identificar anomalías que a simple vista pasarían desapercibidas. Este método asegura que cada muestra de tejido enviada al laboratorio contenga la información necesaria para un diagnóstico certero.

El cáncer bucal podría dar señales sutiles a simple vista. Canva

¿Cómo funciona el kit para detectar el cáncer bucal?

Este paquete gratuito de la UNAM opera como un puente seguro entre el consultorio dental y los laboratorios de alta especialidad. Su eficacia radica en revelar irregularidades visuales mediante sustancias químicas que reaccionan ante la presencia de células con un desarrollo anormal.

Así funciona este equipo:

Tinta reveladora celular: Utiliza azul de toluidina, un pigmento que tiñe exclusivamente las células enfermas en desarrollo dentro de la boca.

Utiliza azul de toluidina, un pigmento que tiñe exclusivamente las células enfermas en desarrollo dentro de la boca. Limpiador profundo: Incluye ácido acético, un líquido que despeja la zona de estudio para evitar que residuos orgánicos interfieran con la prueba.

Incluye ácido acético, un líquido que despeja la zona de estudio para evitar que residuos orgánicos interfieran con la prueba. Conservadores seguros: Proporciona frascos con formol diseñados para mantener la muestra de tejido intacta durante su traslado al centro de diagnóstico.

Con el kit de la UNAM, los especialistas reciben mayor información para diagnosticar el cáncer bucal. Canva

¿Cómo se aplica el procedimiento de detección?

El proceso ocurre de forma ágil en el sillón dental. Antes de manipular el equipo, el médico captura fotografías de la lesión con un dispositivo móvil y las envía a los expertos de la UNAM para una valoración preliminar que oriente los siguientes pasos.

Preparación: El especialista coloca el ácido acético sobre la herida para limpiar la superficie bucal y permitir la acción de los químicos reveladores.

El especialista coloca el ácido acético sobre la herida para limpiar la superficie bucal y permitir la acción de los químicos reveladores. Coloración: Se aplica el azul de toluidina sobre la lesión para resaltar las áreas exactas que representan un indicador de sospecha de cáncer.

Se aplica el azul de toluidina sobre la lesión para resaltar las áreas exactas que representan un indicador de sospecha de cáncer. Toma del tejido: Con un instrumento llamado "punch" o sacabocados, se extrae un fragmento diminuto de la zona marcada para su análisis profundo en el laboratorio.

Las imágenes revelan las células con anomalías. Canva

¿Cómo ayuda este sistema a recomendar una biopsia?

El sistema guía a patólogos especializados de la UNAM quienes, al analizar las imágenes y el comportamiento del tinte, determinan a distancia la urgencia de realizar el corte. Este respaldo académico reduce el margen de error y acelera el inicio de cualquier tratamiento necesario.

Señal visual: El tinte resalta el punto de mayor peligro y elimina la incertidumbre sobre qué parte del tejido debe enviarse a estudio.

El tinte resalta el punto de mayor peligro y elimina la incertidumbre sobre qué parte del tejido debe enviarse a estudio. Corte preciso: El instrumento de perforación obtiene la medida exacta de la muestra, lo que facilita la búsqueda de rastros específicos de la enfermedad.

El instrumento de perforación obtiene la medida exacta de la muestra, lo que facilita la búsqueda de rastros específicos de la enfermedad. Respaldo universitario: La muestra viaja al Cedivipa, donde profesionales confirman el diagnóstico y dirigen la estrategia médica correspondiente.

La presencia de llagas, manchas o bultos son las señales de alarma del cáncer bucal. Canva

¿Cuáles son las señales de alerta del cáncer bucal?

La observación constante de la boca es la defensa preventiva más efectiva. Hombres mayores, personas que consumen tabaco o alcohol con frecuencia, o quienes portan el virus del papiloma humano (VPH), presentan un riesgo elevado que exige una vigilancia estrecha de cualquier cambio físico.

Estas son las señales de alarma, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EU (CDC) y el Sistema de Salud Público del Reino Unido (NHS):

Llagas rebeldes: Úlceras que no sanan tras tres semanas, sangrados inusuales o hinchazón persistente en la mucosa bucal.

Úlceras que no sanan tras tres semanas, sangrados inusuales o hinchazón persistente en la mucosa bucal. Manchas y bultos: Zonas rojas o blancas en mejillas y lengua, así como bultos en labios, cuello o el fondo de la garganta.

Zonas rojas o blancas en mejillas y lengua, así como bultos en labios, cuello o el fondo de la garganta. Dificultades diarias: Dolor crónico o problemas al masticar, tragar comida, respirar o articular palabras con normalidad.

Dolor crónico o problemas al masticar, tragar comida, respirar o articular palabras con normalidad. Alteraciones físicas: Ronquera prolongada por meses, dolor de garganta constante o pérdida de peso rápida sin causa aparente.

El azul de toluidina del kit de la UNAM representa una herramienta de detección rápida muy valiosa. Su funcionamiento permite una sensibilidad superior al 90% en la identificación de carcinomas escamosos, mejorando significativamente el pronóstico de los pacientes.