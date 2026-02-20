Panencefalitis: la enfermedad que podría causar el sarampión años después

El sarampión no termina cuando desaparecen las manchas en la piel; en algunos casos, el virus puede permanecer latente y causar una enfermedad mortal años después. Esta complicación, conocida como panencefalitis esclerosante subaguda (PEES), es una afectación grave del sistema nervioso.

Conocer los síntomas y la forma en que aparece este problema es fundamental para evitar daños irreversibles en el cerebro de quienes padecieron sarampión durante sus primeros meses de vida.

La panencefalitis es una consecuencia causada por el virus del sarampión. Canva

¿Qué es la panencefalitis?

Esta condición degenerativa se origina por una variante mutada del virus del sarampión que se queda latente en el cerebro. El proceso de destrucción de las neuronas es constante y, en la actualidad, la ciencia no dispone de una cura definitiva para frenar su avance una vez que inician las señales de alerta.

Estas son las características de la panencefalitis, de acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud en EU (NIH) y un estudio publicado en Brain and Behavior:

Daño tardío: Aparece cuando una persona ya se considera sana tras tener sarampión, pero años después, el virus se manifiesta como un trastorno neurológico.

Mutación vírica: El virus cambia su estructura dentro del tejido cerebral, lo que le permite evadir al sistema inmunológico y replicarse lentamente sin ser detectado.

Impacto letal: Provoca un deterioro físico y neuronal acelerado que conduce inevitablemente al fallecimiento del afectado tras la pérdida de funciones críticas.

La panencefalitis se divide por etapas difíciles de detectar. Canva

¿Cuáles son los síntomas de la panencefalitis?



El progreso de la panencefalitis se divide en fases que anulan gradualmente las capacidades de cada individuo. Las señales comienzan de forma sutil, lo que a menudo dificulta un diagnóstico temprano antes de que el daño sea masivo.

Según el Manual MSD, estos son los síntomas principales:

Fase conductual : El inicio incluye olvidos frecuentes, bajo rendimiento escolar, distracción persistente y cambios de humor o ataques de ira repentinos.

Falla motora: Durante la segunda etapa surgen contracciones musculares involuntarias (mioclonías), convulsiones y una pérdida progresiva de la capacidad visual.

Etapa vegetativa: Finalmente, el paciente entra en un estado de coma profundo, presenta rigidez muscular extrema y pierde la capacidad de responder a estímulos externos.

La panencefalitis es una consecuencia común entre quienes tuvieron sarampión antes de los dos años de edad. Canva

¿A qué edad puede aparecer la panencefalitis?



Esta patología afecta principalmente a quienes sufrieron el contagio de sarampión a una edad muy temprana. El riesgo se incrementa cuando el sistema inmunológico es demasiado inmaduro para eliminar por completo el virus del organismo durante la infección.

Estas son las claves para entender por qué aparece la enfermedad, como explican las fuentes mencionadas:

Juventud en riesgo: Se presenta generalmente antes de los 20 años en personas que padecieron sarampión durante sus primeros meses o años de vida.

Vulnerabilidad temprana: Los niños infectados antes de los dos años corren un peligro mayor, pues sus defensas inmaduras fallan al intentar limpiar el virus del cuerpo.

Larga latencia: El desarrollo de la dolencia toma un promedio de siete a diez años después del contacto inicial, incubándose silenciosamente en el sistema nervioso.

La vacuna contra el sarampión es una forma de evitar la panencefalitis. Canva

¿Cómo evitar la panencefalitis?



Ante la ausencia de tratamientos efectivos tras el inicio de la degeneración, la vacunación masiva es la herramienta necesaria para evitar que el virus circule y se aloje en el cerebro.

Vacunación : Aplicar la dosis contra el sarampión en los tiempos establecidos frena el contagio y previene todas las secuelas neurológicas futuras.

Inmunidad colectiva: Se requiere que el 95% de la población esté inmunizada para proteger a los bebés que aún no tienen la edad requerida para recibir la vacuna.

Para detectar la enfermedad, existen algunos métodos:

Análisis de líquidos (sangre y cefalorraquídeo): Miden si hay niveles anormalmente altos de anticuerpos contra el virus del sarampión en el organismo.

Electroencefalograma (EEG) : Revisa la actividad eléctrica del cerebro para detectar patrones de ondas lentas y anormales que son características de esta enfermedad.

Imágenes cerebrales (Resonancia o Tomografía) : Muestran si existe daño en la materia blanca, encogimiento (atrofia) o lesiones en la estructura del cerebro.

Evaluación médica (Criterios clínicos): El doctor no usa una sola prueba, sino que une los síntomas físicos y de comportamiento del paciente con los resultados de los estudios para confirmar el diagnóstico

La panencefalitis es una complicación neurológica prevenible. Mantener esquemas de vacunación completos es el método para asegurar la salud cerebral y evitar el resurgimiento de este trastorno degenerativo.