Virus Nipah: qué tan probable es que cause una pandemia, según infectólogo

Un brote reciente del virus Nipah en India, reportado a inicios de enero de 2026, volvió a colocar a este patógeno en el radar de la vigilancia epidemiológica internacional. Aunque el número de casos es reducido, el virus ha generado atención debido a su alta letalidad y a que se encuentra listado por la Organización Mundial de la Salud como uno de los agentes con potencial pandémico.

Ante este contexto, el infectólogo mexicano Alejandro Macías publicó un video en su canal de divulgación en el que analiza si el Nipah podría escalar a una pandemia y qué tan probable es que eso ocurra.

¿Qué es el virus Nipah y por qué preocupa?

El virus Nipah es un patógeno zoonótico identificado por primera vez a finales de la década de 1990. De acuerdo con Macías, se trata de un virus altamente grave, capaz de causar enfermedad severa y afectar el sistema nervioso central.

“Es un virus que causa una enfermedad muy grave, puede matar al 70% de los que infecta”, explicó el especialista.

Esta cifra lo coloca muy por encima de la letalidad observada en otras pandemias recientes, como la provocada por el virus SARS-CoV-2. Sin embargo, la gravedad por sí sola no determina el potencial pandémico.

¿Cómo se transmite el virus Nipah?

Uno de los puntos centrales del análisis de Macías es el mecanismo de transmisión. El virus tiene como reservorio natural al murciélago de la fruta, el cual puede contaminar frutas con su saliva sin enfermar gravemente.

“Ese murciélago cuando consume una fruta y no la consume por completo, la deja caer, y viene el virus en la fruta porque está contaminada”, explicó.

Animales como los cerdos pueden consumir esas frutas y actuar como huéspedes intermedios, lo que permite el salto del virus al ser humano. Una vez infectada una persona, sí existe transmisión de humano a humano, aunque de forma limitada.

El factor clave: el número reproductivo (R)

Para evaluar el riesgo de una pandemia, Macías se detuvo en uno de los indicadores más importantes en epidemiología: el número reproductivo básico (R), que indica cuántas personas puede contagiar, en promedio, un individuo infectado.

“Este es un virus que tiene un R de 0.3 a 0.4, o sea que una persona infecta a menos de otra persona”, señaló.

En comparación, enfermedades como Covid-19 o sarampión tienen valores de R superiores a 10, lo que explica su rápida propagación. En el caso del Nipah, un R menor a 1 implica que el brote tiende a autolimitarse.

“Tan solo por ese hecho ya hace menos probable que esto se convierta en una epidemia”, agregó.

Lo que sí preocupa a la OMS

Aunque el virus presenta baja transmisibilidad, la OMS mantiene vigilancia por una razón específica: la posibilidad de mutación.

“Preocupa que el virus pueda en el camino mutar e incrementar su R”, reconoció Macías, aunque subrayó que hasta ahora eso no ha ocurrido.

En el brote actual en India, el número de personas afectadas ha sido reducido, aunque se confirmó el contagio de al menos tres trabajadores de la salud, un dato que suele activar protocolos de vigilancia más estrictos.

Factores que jugarían a favor de una pandemia

El infectólogo enumeró los elementos que, en teoría, podrían favorecer una expansión global:

Alta letalidad , incluso con pocos casos.

, incluso con pocos casos. Capacidad de transmisión entre humanos , aunque limitada.

, aunque limitada. Globalización, que permite que una persona infectada cruce continentes en pocas horas.

“Con que infectara un bajo porcentaje de la población, daría una pandemia de gran calado porque la mortalidad es muy alta”, explicó.

¿Por qué una pandemia es poco probable ahora?

Pese a esos factores, Macías fue claro al señalar que, en el escenario actual, el riesgo pandémico es bajo. Entre las razones destacó:

R menor a 1 , lo que limita la expansión.

, lo que limita la expansión. Cuadros clínicos graves y característicos , que permiten un diagnóstico y aislamiento relativamente rápidos.

, que permiten un diagnóstico y aislamiento relativamente rápidos. Dependencia de un reservorio animal, principalmente el murciélago de la fruta.

“El asunto más importante es que es una zoonosis que en general viene de un murciélago”, afirmó.

Aunque existe la posibilidad teórica de que el virus se adapte para transmitirse de forma eficiente entre humanos, ese escenario no se ha observado hasta ahora.

Vigilancia, no alarma

Macías concluyó que el virus Nipah es un candidato teórico a causar pandemias, pero que aquí y ahora no representa una amenaza inmediata a nivel global.

“Sí hay que estar alertas… eventualmente va a haber más pandemias, pero este candidato parece con muy pocas probabilidades de desarrollar una pandemia”.

El especialista insistió en que el enfoque debe estar en mejorar los sistemas de salud, la capacidad de vigilancia epidemiológica, el desarrollo de vacunas y la preparación hospitalaria, más que en generar alarma.