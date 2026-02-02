Anticuerpos monoclonales y genética transforman la salud animal

¿Alguna vez has oído hablar de anticuerpos monoclonales? Sí, esas terapias que se están probando contra enfermedades como el cáncer, pues ahora estos medicamentos podrían ser utilizado para padecimientos de tus mascotas.

De acuerdo con Irma Egoavil, directora general de Zoetis México, estas mismas tecnologías ya forman parte de la transformación en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades tanto en animales de compañía como de producción.

El cambio responde a dos procesos que avanzan de manera paralela. Por un lado, el desarrollo científico, que ha permitido adaptar estas herramientas a distintas especies. Por otro, una transformación social: los animales de compañía ocupan un lugar cada vez más relevante dentro de las familias, lo que ha elevado las expectativas sobre los tratamientos disponibles y la calidad de vida que se busca preservar.

Genética y genómica: anticiparse antes de que aparezca la enfermedad

Uno de los ejes de este nuevo modelo es el uso de genética y genómica. En animales de producción, estas pruebas permiten predecir características clave desde etapas tempranas, como:

Capacidad reproductiva

Rendimiento productivo, como la producción de leche

Resistencia a ciertas enfermedades

Esta información no solo incrementa la eficiencia productiva, sino que también permite optimizar recursos, lo que contribuye a reducir el impacto ambiental asociado a la actividad pecuaria.

“Estas herramientas permiten prevenir y predecir”, explicó Egoavil.

Con base en datos genómicos, los médicos veterinarios pueden tomar decisiones informadas antes de que se presenten problemas de salud o productivos, desplazando el enfoque tradicional reactivo hacia un modelo anticipatorio.

Este uso de la predicción genética comienza a integrarse con grandes bancos de datos, lo que fortalece la toma de decisiones clínicas y productivas respaldadas por evidencia.

Las vacunas contra el FPV forman parte del esquema básico de vacunación felina recomendado a nivel internacional. Canva.

Diagnóstico temprano como base del tratamiento

El segundo eje de esta transformación es el diagnóstico oportuno. Zoetis cuenta con equipos de diagnóstico diseñados para múltiples especies, que van desde perros y gatos hasta aves, cerdos y ganado bovino. Estos dispositivos permiten obtener resultados rápidos a partir de muestras pequeñas, facilitando decisiones clínicas en menor tiempo.

Algunos de estos sistemas incorporan herramientas digitales e inteligencia artificial, lo que incrementa la precisión diagnóstica y reduce los márgenes de error. La rapidez, en este contexto, es clave: conforme se amplía el abanico de tratamientos disponibles, un diagnóstico adecuado se vuelve indispensable para aplicar la terapia correcta.

“Se trata de acompañar al diagnóstico para tomar decisiones informadas”, señaló Egoavil, tanto en hospitales veterinarios como en entornos académicos y de investigación.

Además de su uso clínico, estos equipos generan información científica que puede utilizarse en estudios universitarios y publicaciones especializadas, fortaleciendo la investigación veterinaria.

Anticuerpos monoclonales: una terapia que cruza disciplinas

Uno de los ejemplos más claros de esta convergencia entre la medicina humana y veterinaria es el uso de anticuerpos monoclonales. En humanos, estas terapias se emplean desde hace años para tratar enfermedades inflamatorias, autoinmunes y distintos tipos de cáncer.

En salud animal, ya se utilizan para el manejo de enfermedades crónicas en perros, como la dermatitis atópica y la osteoartritis, dos de los motivos de consulta veterinaria más frecuentes. Estos tratamientos permiten controlar el dolor y la inflamación de manera más específica, con efectos directos en la movilidad y el bienestar de las mascotas.

La introducción de este tipo de terapias responde a un modelo integral que Zoetis describe como un ciclo que abarca:

Predicción

Prevención

Detección

Tratamiento

Dentro de este esquema también se incluyen vacunas, antibióticos, herramientas quirúrgicas y tecnologías de monitoreo clínico.

Un cambio de paradigma en la medicina veterinaria

La adopción de tecnologías desarrolladas originalmente para humanos marca un cambio estructural en la práctica veterinaria. El objetivo ya no es únicamente tratar enfermedades, sino ofrecer atención personalizada, basada en evidencia científica, datos clínicos y contexto específico de cada paciente.

Para Egoavil, este avance también implica una responsabilidad adicional: formar médicos veterinarios capaces de interpretar estas herramientas y aplicarlas de manera ética y adecuada. En ese sentido, la colaboración con instituciones académicas como la Universidad Nacional Autónoma de México busca reducir la brecha entre innovación tecnológica y práctica clínica.

En un escenario donde las mascotas viven más años y los animales de producción enfrentan mayores exigencias de eficiencia y sostenibilidad, la convergencia entre la medicina humana y veterinaria deja de ser una proyección a futuro y se consolida como una realidad clínica en expansión.