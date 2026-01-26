India confirma 5 casos del mortal virus Nipah: síntomas, formas de contagio y cómo contenerlo

El virus Nipah reaparece en India con cinco casos confirmados y revive los temores de una pandemia silenciosa que, sin ruido, se lleva vidas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Salud de India han confirmado cinco infecciones por virus Nipah, un patógeno zoonótico con una letalidad alarmante, lo que ha activado protocolos sanitarios en varias regiones del país

¿Qué es el virus Nipah y por qué preocupa tanto a las autoridades sanitarias?

El virus Nipah (NiV) es un patógeno zoonótico emergente clasificado por la OMS como una amenaza con potencial pandémico debido a su alta tasa de letalidad (que puede superar el 75 %) y a la ausencia de tratamiento específico o vacuna disponible.

Fue identificado por primera vez en 1998 en Malasia, asociado al contacto con cerdos infectados, pero desde entonces se ha expandido silenciosamente en Asia, con focos reiterados en India y Bangladesh.

Lo que diferencia a Nipah de otros virus emergentes es su capacidad para transmitirse tanto de animal a humano como de persona a persona, a través de fluidos corporales, alimentos contaminados o incluso el contacto cercano con pacientes infectados.

El reciente brote registrado en la ciudad de Kolkata ha puesto nuevamente en alerta al sistema de salud indio. Los casos detectados muestran una rápida progresión clínica con síntomas graves desde los primeros días.

Síntomas del virus Nipah: señales que no deben ignorarse

Uno de los peligros del virus Nipah es que sus síntomas iniciales pueden confundirse fácilmente con una gripe común o una infección viral leve. Según la Organización Mundial de Sanidad Animal (WOAH), las manifestaciones clínicas incluyen:

Fiebre alta

Dolor de cabeza intenso

Vómitos

Mareos

Dolores musculares

En fases avanzadas: encefalitis aguda y coma

Somnolencia y confusión

En algunos casos, la progresión es tan rápida que el paciente puede fallecer entre 48 y 72 horas después del inicio de los síntomas neurológicos. No hay antivirales aprobados ni vacunas; el tratamiento se basa en cuidados de soporte vital.

¿Cómo se contagia el virus Nipah y cuáles son sus reservorios naturales?

El reservorio principal del virus Nipah son los murciélagos frugívoros del género Pteropus, conocidos como zorros voladores. Estos animales pueden transmitir el virus a humanos de manera directa o a través de animales intermedios como los cerdos. El contagio ocurre por contacto con fluidos corporales, secreciones o alimentos contaminados por orina o saliva de murciélagos, como en el caso del consumo de frutas infectadas.

Además, se ha documentado transmisión de humano a humano, sobre todo en entornos hospitalarios o en el cuidado de familiares enfermos. Esta capacidad de contagio directo entre personas hace que el virus tenga potencial para convertirse en un brote de alto riesgo si no se contiene rápidamente.

Medidas de contención: ¿puede evitarse una catástrofe sanitaria?

Las autoridades indias han reactivado sus protocolos de bioseguridad en hospitales de Kolkata y otras zonas aledañas. Se han instalado zonas de aislamiento, y se rastrea a más de 200 personas que tuvieron contacto con los infectados, según informó el Departamento de Salud de Hong Kong.

Entre las recomendaciones actuales se incluyen:

Evitar el contacto con murciélagos y animales potencialmente infectados.

No consumir frutas parcialmente comidas o caídas.

Fortalecer la vigilancia epidemiológica en zonas rurales.

Equipar adecuadamente al personal de salud.

Informar a la población sin caer en el alarmismo.

La contención depende de la rapidez en el diagnóstico, el aislamiento de casos y la educación comunitaria. No basta con la acción médica: se necesita coordinación entre gobiernos, instituciones sanitarias y ciudadanía.

¿Estamos ante una amenaza global o una crisis localizada?

La OMS ya ha incluido al virus Nipah dentro de su lista de enfermedades prioritarias por su potencial epidémico. Aunque actualmente el brote está localizado, la globalización y el cambio climático amplifican las probabilidades de que virus como Nipah crucen fronteras.

El miedo de los expertos es que, como ocurrió con el SARS-CoV-2, se subestimen las señales de alerta hasta que sea demasiado tarde. El hecho de que la tasa de mortalidad de Nipah sea muchas veces superior a la del COVID-19 convierte a este virus en una amenaza latente.

La reaparición del virus Nipah no es un accidente. Es un síntoma de un mundo hiperconectado, con ecosistemas presionados y sistemas de salud que aún se tambalean tras la pandemia. Mientras la ciencia avanza, también lo hacen los virus. La vigilancia constante, la inversión en investigación y la conciencia colectiva son las únicas herramientas con las que contamos para evitar que el siguiente brote se convierta en tragedia global.

Ante cualquier síntoma compatible con infecciones zoonóticas o si resides o has viajado recientemente a zonas de riesgo, acude de inmediato a un centro médico. No hay lugar para la automedicación o la negligencia.